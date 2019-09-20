Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выделил деньги рожденному в Турции малышу

СЕГОДНЯ 20:54 2019-09-20T20:54:31+03:00

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Одно из первых решений, которые принял Алексей Текслер после вступления в должность губернатора, — выделить 300 тысяч рублей на эвакуацию малыша, который родился у челябинской пары во время отдыха в Турции.

В середине августа Наталья и Дмитрий Михайловы полетели в Анталию, чтоб отдохнуть перед родами. На четвертую ночь в отеле у женщины отошли воды, а 18 августа ее экстренно прокесарили. Малыш родился на седьмом месяце беременности с весом чуть более килограмма. Мальчика сразу поместили в кувез для недоношенных и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Чтобы отправиться домой в Россию малышу предстояло окрепнуть и набрать весь.

На днях турецкие медики разрешили эвакуировать ребенка спецбортом. Однако это обошлось бы примерно в пять миллионов рублей. Так как жизни ребенка ничего не угрожает, минздрав России отказался поднимать ради мальчишки спецборт. Когда ребенок наберется сил, его и маму отправят на родину обычным рейсом. Дмитрий вернулся в Россию сразу же после родов, чтобы вести переговоры с минздравом.

Так как Михайловы не планировали рожать в Анталии, их туристическая страховка была стандартной. На роды и на уход за ребенком она не распространяется. Оплатить счета клиники отец семейства должен из собственного кармана. За кесарево Михайлов уже заплатил. Счет за малыша будет выставлен позже. Но уже известно, что каждый день в клинике стоит порядка 30 тысяч рублей. Это значит, что долг перевалил за 800 тысяч.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/728395" frameborder="0"></iframe> Челябинку на седьмом месяце беременности экстренно прокесарили в Турции.Андрей АБРАМОВ

— Благодаря читателям КП-Челябинск удалось собрать 50 тысяч рублей. Еще 10 тысяч собрал челябинский фонд «Родная». Я не знаю, что делать, куда еще обратиться за помощью, — рассказал на днях Дмитрий Михайлов нашему журналисту.

И вот, как стало известно КП-Челябинск, в пятницу, 20 сентября, Алексей Текслер распорядился выделить чете Михайловых 300 тысяч рублей из бюджета Челябинской области на оплату турецкой клиники.

Сбор средств продолжается.

Реквизиты для перечислений:

Челябинский региональный благотворительный фонд «Родная»

ЧРБФ «Родная»

ИНН 7447185058

КПП 744701001

ОГРН 1117400000167

Расч/сч 40703810390140000056 в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск

к/с 30101810400000000779

БИК 047501779

Юридический адрес: Кирова 4А

Назначение платежа: Добровольное пожертвование для семьи Михайловых

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