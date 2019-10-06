2019-10-06T07:30:02+03:00
Общество

Уволенная за развратные фото педагог из Магнитогорска написала стихи ко Дню учителя

Современное образование она назвала «карательной педагогикой»
Андрей АБРАМОВ
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Фото Екатерины Конопенко из Магнитогорска прославились после разразившегося скандала.Фото Екатерины Конопенко из Магнитогорска прославились после разразившегося скандала.Фото: из открытых источников
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Екатерина Конопенко, известная в интернете как Катя Ганеши, записали стихи к Международному дню учителя. Жительница Магнитогорска давно вела свой поэтический видеоканал. Однако пристальное внимание к нему началось после скандального увольнения. Конопенко преподавала в спортивной школе. Руководство уволило ее после того, как отыскало ее фотосессию 18+ на просторах интернета.

— Педагог это, прежде всего, мыслящая субстанция. Я мыслю, значит я свободна. Давайте будем мыслящими и свободными! Сейчас мы видим лишь карательную педагогику. Надзирать и наказывать вот ее основные принципы! Школы воняют крепостничеством. Пусть там будет свежий воздух, как в горах! Да здравствует свобода! — произнесла на камеру девушку.

В откровенном проекте Екатерина снялась в начале двухтысячных. Фото полны эпатажного эротизма. По словам учителя, это был культурный фотопроект, который в те года вызвал большое восхищение. На администрацию школы, которая уволила ее, Екатерина подала в суд.

Уволенная за развратные фото педагог из Магнитогорска написала стихи ко Дню учителя.Видео: Екатерина Конопенко/Katya Ganeshi

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ИСТОЧНИК KP.RU

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