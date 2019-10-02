Тренер из Магнитогорска, уволенная за откровенные фото, подала в суд и поедет к Гордону

СЕГОДНЯ 19:35 2019-10-02T19:40:25+03:00

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Тренер по кикбоксингу Екатерина Конопенко, уволенная из-за эротических снимков в соцсетях, требует восстановления в должности и возмещения заработной платы. Соответствующее исковое заявление она подала в Правобережный районный суд Магнитогорска.

Кроме того, женщину пригласили на программу Александра Гордона «Мужское и женское». Съемки пройдут на следующей неделе. Тренер планирует поехать в Москву в компании нескольких родителей юных кикбоксеров, которые просят вернуть наставника. Продюсеры также позвали магнитогорских чиновников, но кто поедет — неизвестно. Так, директор «Максимума», где работала Конопенко, Елена Севилькаева наотрез отказалась выступить, испугавшись, что конфликт приобрел федеральный масштаб.

Напомним, педагог допобразования детско-юношеского центра 41-летняя Екатерина Конопенко лишилась работы из-за эротических снимков в соцсети. В откровенной фотосессии она снялась почти 20 лет назад, когда педагогом еще не работала. О снимках стало известно уполномоченному по правам человека Челябинской области. В результате тренера уволили с формулировкой: «за аморальный поступок, несовместимый с исполнением данной работы».

На прошлой неделе замминистра просвещения РФ Виктор Басюк заявил, что педагоги имеют право на личную жизнь, но с некоторыми оговорками.

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ИСТОЧНИК KP.RU