Путин помог исполнить последнее желание 19-летней жительницы Челябинска

СЕГОДНЯ 05:46 2019-10-08T05:48:56+03:00

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Татьяна (имя изменено) борется с лейкозом (раком крови) с 15 лет. Врачи дают девушке всего несколько месяцев и надежды на чудо уже нет. Последнее желание девушки — увидеть брата, который служит в подмосковной Балашихе, в отдельной дивизии оперативного назначения.

— У нас был плохой опыт в подобной ситуации. Наши специалисты совместно с областной паллиативной службой обращались в областной военкомат. Там выразили соболезнования, но убедительно объяснили, что ничего сделать нельзя, — рассказала руководитель фонда «Искорка» Евгения Майорова. — Такие случаи в нашей практике довольно редки и пока механизма работы нет.

Фонд «Искорка» обратился за помощью к экс-уполномоченному по правам человека Маргарите Павловой. Одновременно с этим папа девушки решил попытать удачу и позвонил на горячую линию президента России. Оттуда пришел положительный ответ, и брат смог приехать к девушке.

Почему Татьяна отказалась от дальнейшего лечения и чего опасаются в «Искорке», — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU