Молодая пара из Челябинска растит котиков с редкой болезнью
Иосиф и Пончик — не совсем обычные коты. У них приплюснутый нос и выпирают клыки. Это не экзотическая порода, а тяжелая патология под названием «волчья пасть». В семье Помеловых пушистики живут около двух лет.
— У Пончика две ноздри, но очень узкие, он громко дышит, как Дарт Вейдер и храпит по ночам, а еще выпирают клыки. У Иосифа только одна ноздря, но нормальная.
Среди вероятных причин болезни — близкородственное скрещивание или инфекция. Мама этих котят долгое время жила на улице и ее подобрали уже беременной.
Когда Мария и Владимир узнали, что их питомцы больны, они не отказались от них. Ведь, как учил Маленький Принц, мы в ответе за тех, кого приручили.
Все было хорошо, пока котятам не исполнился год. С какими проблемами пришлось столкнуться их владельцам, — читайте по ссылке.
Хотите еще историй про необычных котиков? У нас они есть!
В Челябинске на улице нашли булгаковского кота Бегемота
За ним выстроилась целая очередь из желающих забрать его себе (подробнее)
В Челябинске объявился двойник известного кота-мема Grumpy Cat
Вечно недовольный кот очень похож на звездного сородича (далее)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
10 мимимишных фото ветеринара-блогера с пушистыми пациентами
Молодой доктор из Челябинска ведет веселый дневник о своей работе (далее)
ИСТОЧНИК KP.RU