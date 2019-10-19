Молодая пара из Челябинска растит котиков с редкой болезнью

СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-19T12:49:13+03:00

Как отмечает молодая пара, на питомцах они потренировались быть родителями Фото: Страница в социальной сети героя публикации

Узнав диагноз четвероногих, они не бросили их

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Иосиф и Пончик — не совсем обычные коты. У них приплюснутый нос и выпирают клыки. Это не экзотическая порода, а тяжелая патология под названием «волчья пасть». В семье Помеловых пушистики живут около двух лет.

— У Пончика две ноздри, но очень узкие, он громко дышит, как Дарт Вейдер и храпит по ночам, а еще выпирают клыки. У Иосифа только одна ноздря, но нормальная.

Среди вероятных причин болезни — близкородственное скрещивание или инфекция. Мама этих котят долгое время жила на улице и ее подобрали уже беременной.

Когда Мария и Владимир узнали, что их питомцы больны, они не отказались от них. Ведь, как учил Маленький Принц, мы в ответе за тех, кого приручили.

Все было хорошо, пока котятам не исполнился год. С какими проблемами пришлось столкнуться их владельцам, — читайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU