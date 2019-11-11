Следственный комитет подключился к инциденту в больнице Миасса, где пациентку умыли грязной тряпкой

СЕГОДНЯ 18:36 2019-11-11T18:38:11+03:00

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На прошлой неделе КП-Челябинск рассказала, что в горбольнице №2 Миасса пациентку умывали грязной тряпкой. Кадры слила в соцсети соседка по палате. Видео вызвало неоднозначную реакцию: одни заступались за санитарку, другие хаяли женщину. Одна из сотрудниц травматологии, где было снято видео, рассказала, что инцидентом заинтересовался следственный комитет.

— Для дачи объяснений вызывают к следователю всех причастных к истории. Эту пациентку, автора ролика, сотрудниц больницы, — рассказала КП-Челябинск одна из медсестер, попросив не указывать ее имя.

В СУ СКР по Челябинской области не подтвердили и не опровергли информацию об этом. Очевидно, уголовного дела пока нет, но следователи собирают материал. Ранее в больнице уволили главврача.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/741821" frameborder="0"></iframe> Вытерла лицо грязной тряпкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU