Следственный комитет подключился к инциденту в больнице Миасса, где пациентку умыли грязной тряпкой
На прошлой неделе КП-Челябинск рассказала, что в горбольнице №2 Миасса пациентку умывали грязной тряпкой. Кадры слила в соцсети соседка по палате. Видео вызвало неоднозначную реакцию: одни заступались за санитарку, другие хаяли женщину. Одна из сотрудниц травматологии, где было снято видео, рассказала, что инцидентом заинтересовался следственный комитет.
— Для дачи объяснений вызывают к следователю всех причастных к истории. Эту пациентку, автора ролика, сотрудниц больницы, — рассказала КП-Челябинск одна из медсестер, попросив не указывать ее имя.
В СУ СКР по Челябинской области не подтвердили и не опровергли информацию об этом. Очевидно, уголовного дела пока нет, но следователи собирают материал. Ранее в больнице уволили главврача.
Вытерла лицо грязной тряпкой.
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ИСТОЧНИК KP.RU