Дело о насилии в интернате под Челябинском начнут разбирать в суде

СЕГОДНЯ 19:56 2019-11-11T20:06:11+03:00

Обвиняемому в насилии над подростками грозит 20 лет колонии

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В суд передано дело о сексуальном насилии в Лазурненской школе-интернате под Челябинском. Следователи считают, что Сергей Кокорин растлил девять воспитанников детдома.

— Проведено объективное и всестороннее расследование, получены необходимые экспертные заключения, которые позволили полностью изобличить умышленные действия обвиняемого, — сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве подтвердили, что прокуратура согласилась с материалами дела и поддержит обвинение в суде. Напомним, скандал в интернате разгорелся почти два года назад. Дети из приемных семей рассказали, что к ним приезжал «дядя Сережа», забирал их и насиловал. Также дети указали на воспитателей. Но посде двух полиграфов вопросы следствия к ним отпали. КП-Челябинск удалось отыскать Сергея Кокорина — его отпускали под домашний арест, пока он не начал оказывать давление на свидетелей. Мужчина настаивает на своей невиновности.

Отметим, что по статье Кокорину грозит до 20 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU