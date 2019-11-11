2019-11-11T20:06:11+03:00
Общество

Дело о насилии в интернате под Челябинском начнут разбирать в суде

Обвиняемому в насилии над подростками грозит 20 лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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Сергея Кокорина обвиняют в насилии над 9 детьми.Сергея Кокорина обвиняют в насилии над 9 детьми.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В суд передано дело о сексуальном насилии в Лазурненской школе-интернате под Челябинском. Следователи считают, что Сергей Кокорин растлил девять воспитанников детдома.

— Проведено объективное и всестороннее расследование, получены необходимые экспертные заключения, которые позволили полностью изобличить умышленные действия обвиняемого, — сообщили в Следственном комитете России.

В ведомстве подтвердили, что прокуратура согласилась с материалами дела и поддержит обвинение в суде. Напомним, скандал в интернате разгорелся почти два года назад. Дети из приемных семей рассказали, что к ним приезжал «дядя Сережа», забирал их и насиловал. Также дети указали на воспитателей. Но посде двух полиграфов вопросы следствия к ним отпали. КП-Челябинск удалось отыскать Сергея Кокорина — его отпускали под домашний арест, пока он не начал оказывать давление на свидетелей. Мужчина настаивает на своей невиновности.

Отметим, что по статье Кокорину грозит до 20 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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