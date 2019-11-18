Жители Челябинска боятся, что на набережной у органного зала также возведут уродливую стену

СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-18T09:00:54+03:00

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В выходные в Челябинске случился скандал с уничтожением растений на набережной у органного зала «Родина». Тяжелая техника начала завозить камень для мощения. Но беда не приходит одна. Похоже, через реку от неудачно реконструированной части набережной вновь возведут стену.

Руководитель архитектурного бюро, которое занималось облагораживанием территории, Марина Фролова заявила, что изначально проект не предполагал глухой стены парапета, как это было сделано со стороны краеведческого музея.

По заверениям архитектора, обзор воды должен был быть открытым. Любоваться водной гладью горожане должны были с лавочек, которых в изобилии предусматривал проект. Однако что-то пошло не так и в понедельник, 18 ноября журналист КП-Челябинск спросил мэра Наталью Котову о том, что же будет на месте.

Градоначальница пояснила, что сейчас идет укрепление набережной. Власти готовы вносить изменения в проект, если таковые последуют от жителей и экспертов. Время еще есть, потому что основной монтаж начнется весной 2020 года.

Но как быть с погубленными растениям? Котова ответила, что эта тема в ведении администрации Калининского района и она обязательно спросит с главы района Сергея Колесника.

— В выходные работник Управления дорожного хозяйства занимались строительством набережной. А сотрудники МРСК тянули кабель для конгресс-холла около цирка. Вели себя как вандалы. Помимо редких растений, стоимость которых исчисляется десятками тысяч рублей, раздавали рулонный газон. Сейчас мы поедем на место с сотрудниками Управления благоустройства. Будем фиксировать ущерб, чтобы затем требовать компенсации, — сказал Сергей Колесник КП-Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU