«Проверка реакции народа»: что думают жители Челябинска об отмене новой медкомиссии для водителей

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-22T09:50:11+03:00

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Минздрав отложил принятие нового порядка обязательного медицинского освидетельствования водителей. Подкаст радио "Комсомольская правда" от 22.11.2019 00:00 00:00

Подорожание справки от нарколога для медкомиссии на права неизбежно пройдет, считают челябинцы. Изначально цену завысили специально — чтобы потом немного снизить ее и народ так не возмущался. Скандальную историю со справками мы обсудили с горожанами в утреннем эфире.

Виталий:

— Цена все равно вырастет. Просто решили проверить, как отреагирует народ. 2,5 тыс. руб. сделают и нормально будет.

Андрей:

— Почему такая несправедливость? На оружие справки убрали. Водители — самая большая масса, с которой можно собрать деньги.

Иван:

— Просто заводик, где делали тесты, не справился со спросом. Сейчас производство нарастят и будут работать.

Александр:

— Интересно получается: анализ один и тот же (кровь, моча на алкоголи и наркотики). Почему для тех, у кого категория СD — дороже? У них кровь другая.

Артем:

— Заплатить 5 тыс. руб. в год любому автомобилисты по карману.

Напомним, накануне вечером стало известно, что глава минздрава РФ Вероника Скворцова отложила вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей до лета 2020 года. Кроме того, будут пересмотрены методы освидетельствования водителей — они должны быть эффективными и при этом иметь адекватную стоимость.

Однако в региональном ведомстве это пока не подтверждают.

— Дело в том, что официальной информации не было. Есть только та, что выложена в Телеграм-канал, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — Но, так как мы не получали никакой официальной бумаги, комментировать не можем. А вдруг окажется, что это был взлом аккаунта в соцсети. Все может быть. Как только станет достоверно известно, мы обязательно сообщим. Сами в ожидании.

Напомним, несколько дней челябинцы выстраивались в огромные очереди, чтобы успеть получить справку от нарколога по старой цене.

— Если в обычный день за справкой приходили не более 250 человек, то в понедельник желающих получить заветный квиток было в два раза больше. В среду мы выдали уже 1700 справок, — рассказал главный нарколог Челябинска Альберт Назмутдинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU