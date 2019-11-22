«Проверка реакции народа»: что думают жители Челябинска об отмене новой медкомиссии для водителей
Минздрав отложил принятие нового порядка обязательного медицинского освидетельствования водителей. Подкаст радио "Комсомольская правда" от 22.11.2019
Подорожание справки от нарколога для медкомиссии на права неизбежно пройдет, считают челябинцы. Изначально цену завысили специально — чтобы потом немного снизить ее и народ так не возмущался. Скандальную историю со справками мы обсудили с горожанами в утреннем эфире.
Виталий:
— Цена все равно вырастет. Просто решили проверить, как отреагирует народ. 2,5 тыс. руб. сделают и нормально будет.
Андрей:
— Почему такая несправедливость? На оружие справки убрали. Водители — самая большая масса, с которой можно собрать деньги.
Иван:
— Просто заводик, где делали тесты, не справился со спросом. Сейчас производство нарастят и будут работать.
Александр:
— Интересно получается: анализ один и тот же (кровь, моча на алкоголи и наркотики). Почему для тех, у кого категория СD — дороже? У них кровь другая.
Артем:
— Заплатить 5 тыс. руб. в год любому автомобилисты по карману.
Напомним, накануне вечером стало известно, что глава минздрава РФ Вероника Скворцова отложила вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей до лета 2020 года. Кроме того, будут пересмотрены методы освидетельствования водителей — они должны быть эффективными и при этом иметь адекватную стоимость.
Однако в региональном ведомстве это пока не подтверждают.
— Дело в том, что официальной информации не было. Есть только та, что выложена в Телеграм-канал, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — Но, так как мы не получали никакой официальной бумаги, комментировать не можем. А вдруг окажется, что это был взлом аккаунта в соцсети. Все может быть. Как только станет достоверно известно, мы обязательно сообщим. Сами в ожидании.
Напомним, несколько дней челябинцы выстраивались в огромные очереди, чтобы успеть получить справку от нарколога по старой цене.
— Если в обычный день за справкой приходили не более 250 человек, то в понедельник желающих получить заветный квиток было в два раза больше. В среду мы выдали уже 1700 справок, — рассказал главный нарколог Челябинска Альберт Назмутдинов.
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