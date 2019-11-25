На площади Революции в Челябинске начался ремонт трибун

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-25T10:15:55+03:00

«Комсомолка» узнала, когда он закончится, и что происходит с памятником Ленину

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Гранитные плитки облицовки парапета трибун у памятника Ленину на площади Революции аккуратно сложены в стопки. Начался ремонт обеих трибун по обе стороны монумента. Но успеют ли? Ведь в середине декабря на площади должен появиться новогодний городок.

Плитка аккуратно уложена штабелями.Фото: Инна КУМЕЙКО

— По контракту ремонт трибун должен завершиться 15 декабря, — сказала сегодня на аппаратном совещании глава города Наталья Котова.

А что с памятником Ленину? Известно, что ремонт постамента был забракован, и подрядчик переделывает недочеты за свой счет.

Ремонт трибун начался одновременно с двух сторон.Фото: Инна КУМЕЙКО

— Памятник готов, остались последние штрихи. Предстоит приемка работ, — пояснила Наталья Котова.

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ИСТОЧНИК KP.RU