Рекламщики намерены отвоевать скандальный фасад с граффити в Челябинске

Арбитражный суд не поддержал рекламное агентство «Метро», которое считает незаконным решение мэрии, отказавшейся продлить разрешение на размещение рекламы на скандальном доме по улице Труда, 161.

— Мы планируем подать на апелляцию. Этим вопросом занимаются наши юристы, — рассказал руководитель ООО «Метро» Владислав Тришкин.

Отметим, что рекламная компания размещала баннеры на торце многоэтажки на протяжении 10 лет. Затем мэрия признала, что это нарушает архитектурный облик города. В ходе разбирательств пострадало масштабное изображение девушки с караваем (его закрасили серой краской), а также художники (им ломали оборудование).

ЗАЧИСТИЛИ ОТЗЫВЫ

Кто покусился на произведение уличного искусства до сих пор не известно, но граффитисты подозревают именно рекламное агентство. Недовольные горожане написали множество нелетных отзывов о «Метро» в 2ГИС, но через какое-то время комментарии стали исчезать. Мы получили ответ компании по этой ситуации.

— Задача отзывов — помочь потенциальному покупателю выбрать компанию. Поэтому разрешены только мнения об опыте покупки. Покупатель может рассказать, как воспользовался услугами компании или купил товар. Без личного опыта отзывы перестанут выполнять задачу, ради которой задумывались, — прокомментировали в пресс-службе компании. — О нарушениях правил мы обычно узнаем из разных источников — из жалоб пользователей, замечаем сами или вычисляем при помощи алгоритмов.

Не понятно, как модераторы отличают, кто клиент, а кто нет

Как можно отличить кто клиент, а кто нет, в 2ГИС так и не пояснили.

ПОДПИСИ ПОДДЕЛАНЫ?

Недавно рекламщики придумали хитрый ход: предложили жильцам оплачивать взносы за капитальный ремонт, если те запретят рисовать на стене.

— Для начала мы должны выиграть в суд, — пояснил Владислав Тришкин. — Недавно выяснилось, что протокол собрания собственников, который показали граффитисты — поддельный. Житель дома Кобзев заявил, что в документе стоит не его подпись.

Граффити обязательно восстановят. Фото: сообщество "Граффити и художественная роспись | Челябинск"

Между тем, другие жители категорически не согласны.

— Кто и ставил поддельные подписи, так это старший по дому с компанией Метро. Кобзев — член совета дома — сначала подписывает, а потом по уговорам старшего по дому отказывается от слов. Я знаю, что 70% за граффити, 24% воздержались — это арендаторы квартир и магазины, — рассказала одна из жительниц скандальной пятиэтажки. — Старший по дому с рекламным агентством, никак успокоится не могут.

ДУРНОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

На днях аналогичным образом закрасили граффити на трансформаторной будке во дворе домов Пограничная, 32 и Тухачевского, 19. Жители рассказывают, что рисунку уже лет 10. Объект принадлежит электроснабжающей компании. Вероятно, сетевики захотели привести будку в порядок, и почему-то им показалось, что серый цвет будет смотреться лучше.

Вперед, к серому будущему!

РАНЕЕ НА ТЕМУ

Художники засняли, как очищали от серой краски скандальный фасад в Челябинске

Рассказываем, можно ли спасти девушку с караваем (далее)

«Мы знаем, кто это сделал»: рекламщики и художники рассказали о конфликте вокруг фасада в Челябинске

Мнения всех сторон (подробнее)

«Закроют мерзкой рекламой»: что ждет фасад в Челябинске, где уничтожили граффити

Почему бизнесу нужно думать о том, как выглядит город (мнение)

В мэрии Челябинска дали оценку поступку закрасивших граффити

Градоначальница Наталья Котова внесла специальное предложение (подробнее)

Рисунок на скандальном фасаде в Челябинске восстановят за счет горожан

Рассказываем, как помочь и сколько нужно средств (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00