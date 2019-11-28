Закрасивших граффити с девушкой в центре Челябинска все же назовут поименно

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-28T08:19:13+03:00

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Жители дома по улице Труда, 161, где неизвестные закрасили серой краской граффити с изображением гостеприимной девушки, все же подали заявление в полицию. Испортивших их имущество все же будут искать. В стремлении наказать наглецов людей поддержал Общероссийский народный фронт. Его активисты также требуют провести проверку.

— У нас в руках оказался протокол общего собрания собственников дома. Жители абсолютным большинством голосов выразили согласие на размещение художественной росписи на фасаде. Эскиз и место размещения граффити с девушкой, встречающей гостей города, были согласованы с администрацией областного центра. Это значит, что ситуацию необходимо рассматривать с точки зрения причинения ущерба жильцам. Данные действия попадают под статьи «Мелкое хулиганство» и «Порча общедомового имущества». Мы просим полицию обратить на это особое внимание, — отметил эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

Напомним граффити создавались к грядущим саммитам-2020. Однако кто-то закрасил рисунок серой краской под покровом ночи. Есть подозрение, что это дело рук рекламной фирмы, размещавшей до этого на фасаде рекламу. Художникам удалось отмыть свое творение. Теперь они собирают деньги, чтобы восстановить картину во всей красе.

ИСТОЧНИК KP.RU