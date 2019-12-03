2019-12-03T15:55:29+03:00
Общество

Названы три претендента на пост главного архитектора Челябинска

Они попали в кадровый резерв, но кто из них займет заветный кабинет пока неизвестно
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске назвали основных претендентов на должность главного архитектора.В Челябинске назвали основных претендентов на должность главного архитектора.
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3 декабря в администрации Челябинска завершился конкурс на замещение должности главного архитектора. При этом финалисты попадают в кадровый резерв. Это не значит, что они займут пост немедленно. Сегодня главным архитектором остается Николай Ющенко при котором городская среда заметно деградировала.

— В кадровый резерв для замещения должности главного архитектора Челябинска включены: Павел Крутолапов, Кирилл Кугаевский, Владимир Спиридонов. Фамилии перечислены в алфавитном порядке, — сообщил пресс-секретарь администрации Владимир Сафонов.

Заявки на конкурс подали 16 человек. Но допустили лишь десять — остальные не подошли по формальным критериям. Среди них лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

По информации КП-Челябинск, наиболее вероятные шансы стать новым архитектором есть у Владимира Спиридонова. Хотя сам он признается, что плохо знает Челябинск Зато имеет большой опыт чиновничьей работы. Приехал он из Екатеринбурга.

Льва Владова не взяли на должность главного архитектора. Подкаст от радио «Комсомольская правда» 02.12.2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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