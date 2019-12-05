2019-12-05T11:07:51+03:00
Общество

К Новому году в Челябинске появится космический сквер

На его обустройство потратят более полутора миллионов рублей
Андрей АБРАМОВ
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На подготовку парка Терешковой к Новому году в Челябинске потратят 1,6 млн рублей.На подготовку парка Терешковой к Новому году в Челябинске потратят 1,6 млн рублей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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До 27 декабря в Челябинске должны сделать новогоднюю подсветку в парке Терешковой в Тракторозаводском районе. На эти цели потратят более 1,6 млн рублей. Контракт выиграл бизнесмен из Оренбурга. Информацию об этом КП-Челябинска нашла на портале госзакупок.

По условиям контракта в парке Терешковой должны появится 24 украшения «Хвост кометы» и 26 световых консолей «Космос» (см. главное фото). Будут установлены сцена и елка с космическим нарядом. Планируется повесить в сквере 12 гирлянд. По условиям техзадания, на каждой не менее 100 диодов. Кроме того, в закупке перечислены различные игрушки.

Контракт выиграл бизнесмен из Оренбурга Евгений Пронин. По данным бизнес-баз, в прошлые годы он взял десятки контрактов на благоустройство сибирских городов. Работал он и с администрацией Тракторозаводского района.

Ранее в парке установили скульптуру «беременной» Валентины Терешковой. В будущем в сквер планируют добавить еще больше космического.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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