Отец погибшего после аппендицита жителя Магнитогорска опубликовал последнее видео с сыном
Девять дней минуло с 14 января, когда в горбольнице №3 умер 21-летним житель Магнитогорска Игорь Семейкин. Бригаду скорой он вызвал, пожаловавшись на острую боль в животе. Врачи диагностировали аппендицит.
— Игорь сам собрал вещи, спустился на улицу, сел в машину скорой помощи. Есть видео, это подтверждающее! Из больницы он написал матери, что операция назначена на 06:30, — говорит отец молодого человека.
В 10:30 отец позвонил в реанимацию, его попросили срочно приехать. В больнице врачи заявили, что состояние Игоря критическое, но надежда есть. Якобы, после постановки спинальной анестезии Игорь начал задыхаться, изо рта пошла пена, отказали легкие, остановилось сердце. Врачи сердце завели и подключили пациента к аппарату ИВЛ.
В семь вечера Игорь Семейкин умер.
— Игорь погиб после рядовой операции. Даже если случился перитонит, молодой здоровый организм мог справиться, — считает отец парня.
Семейкин-младший вел здоровый образ жизни, занимался тяжелой атлетикой, много помогал родителям.
Спортивные награды Игоря.
Сейчас обстоятельства гибели Игоря расследует Следственный комитет. Родители погибшего обратились в прокуратуру и к губернатору. Они просят не оставить виновных без наказания.
Последнее видео Игоря.
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