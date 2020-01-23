Отец погибшего после аппендицита жителя Магнитогорска опубликовал последнее видео с сыном

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:19:42+03:00

Жизнь Игоря только начиналась, но оборвалась в один миг. Фото: из личного архива героя публикации.

На кадрах видно, что сын выходит с фельдшерами скорой своими ногами

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Девять дней минуло с 14 января, когда в горбольнице №3 умер 21-летним житель Магнитогорска Игорь Семейкин. Бригаду скорой он вызвал, пожаловавшись на острую боль в животе. Врачи диагностировали аппендицит.

— Игорь сам собрал вещи, спустился на улицу, сел в машину скорой помощи. Есть видео, это подтверждающее! Из больницы он написал матери, что операция назначена на 06:30, — говорит отец молодого человека.

В 10:30 отец позвонил в реанимацию, его попросили срочно приехать. В больнице врачи заявили, что состояние Игоря критическое, но надежда есть. Якобы, после постановки спинальной анестезии Игорь начал задыхаться, изо рта пошла пена, отказали легкие, остановилось сердце. Врачи сердце завели и подключили пациента к аппарату ИВЛ.

В семь вечера Игорь Семейкин умер.

— Игорь погиб после рядовой операции. Даже если случился перитонит, молодой здоровый организм мог справиться, — считает отец парня.

Семейкин-младший вел здоровый образ жизни, занимался тяжелой атлетикой, много помогал родителям.

Спортивные награды Игоря.

Сейчас обстоятельства гибели Игоря расследует Следственный комитет. Родители погибшего обратились в прокуратуру и к губернатору. Они просят не оставить виновных без наказания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/756356" frameborder="0"></iframe> Последнее видео Игоря.

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