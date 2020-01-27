Изъятую у опекуна девушку с ДЦП из Челябинской области хочет забрать родная мать

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:43:08+03:00

За все время она навестила дочь всего один раз

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20-летнюю Лизу с ДЦП, которую нашли истощенной в реабилитационном центре, хочет забрать родная мать Анна Кудрявцева. Об этом она заявила в программе «Пусть говорят» на Первом канале.

Едва появившись в студии, она начала скандалить с Натальей Галеевой — сестрой бывшего мужа, которая взяла под опеку больную Лизу и еще двоих ее дочерей.

— Тебе самой не стыдно? Ты детей отобрала, меня похоронила, говорила, что я умерла, — заявила Анна Кудрявцева.

По ее словам, отдать детей заставили угрозами, даже бывший муж звонил из тюрьмы. Кстати, она сама упрятала за решетку отца своих дочерей — он пытался убить больную Лизу. Новый сожитель мамы тоже издевался над девочкой. Между тем, выяснилось, что за 3,5 года Анна навещала дочь всего один раз. Дать внятного объяснения, почему так вышло, она не смогла.

Младшие девочки, которым сейчас 11 и 15 лет, с ноября 2018 года живут в приемной семье и очень довольны жизнью.

— Я хочу забрать Лизу. Тех девочек не буду отрывать, — заявила Анна Кудрявцева.

Как сообщала ранее «КП-Челябинск», экс-опекун девочек Наталья Галеева заявила, что у нее отняли детей под надуманным предлогом — якобы в доме грязно, а на самом деле — чтобы не давать положенную Лизе квартиру. Однако, фотографии, сделанные дома органами опеки, заставляют усомниться в ее словах — на полу валились горы использованных подгузников, пустые бутылки, нестираная одежда. Кроме того, гражданский муж Галеевой злоупотреблял спиртным. Проверить, как было на самом деле уже не удастся — вскоре после того, как история разлетелась по всей стране, дом сгорел.

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