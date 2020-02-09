В карантинный центр для борьбы с короновирусом под Челябинском привезли первого вернувшегося из Китая

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:26:33+03:00

Там он пробудет две недели

Изменить размер текста: A A

В карантинный центр, что основали на месте детского санатория в деревне Ужевка под Челябинском, привезли первого человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона. Единственный постоялец центра недавно вернулся из Китая.

— По приезду был осмотрен врачом, здоров. На протяжении 14 дней он пробудет там под присмотром докторов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве напомнили, что подобные центры открываются на территории всей России. Еще один карантинный центр расположен в Миассе. Там сейчас 15 человек. А вот в Варне аналогичный пункт пришлось свернуть после бунта местных жителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже жениться запретили»: девушки из Челябинска, живущие в Китае, рассказали правду про эпидемию коронавируса

Чтобы зайти в магазин, нужно пройти долгую процедуру осмотра. Такси не работают, школы закрыты...(далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU