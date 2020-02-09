В карантинный центр для борьбы с короновирусом под Челябинском привезли первого вернувшегося из Китая
В карантинный центр, что основали на месте детского санатория в деревне Ужевка под Челябинском, привезли первого человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона. Единственный постоялец центра недавно вернулся из Китая.
— По приезду был осмотрен врачом, здоров. На протяжении 14 дней он пробудет там под присмотром докторов, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минздраве напомнили, что подобные центры открываются на территории всей России. Еще один карантинный центр расположен в Миассе. Там сейчас 15 человек. А вот в Варне аналогичный пункт пришлось свернуть после бунта местных жителей.
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