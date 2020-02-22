Челябинские феминистки расклеили предупреждающие наклейки на спа-салонах

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:19:23+03:00

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«Пользуясь «услугами» мужских «спа-салонов», ты поддерживаешь торговлю людьми». Наклейками с такими надписями обклеили приватные заведения челябинские феминистки, выступая против сексуальной эксплуатации.

— Мы видим абсолютную инертность наших горожан по отношению к тому, что у них под боком продают и эксплуатируют девушек. Мы считаем своим долгом привлечь внимание к существованию подобных «заведений», — написали активистки на странице «Челябинская Феминистская Агитгруппа».

По словам феминисток, в подобных заведениях организована проституция. Причем сами владельцы подчеркивают это вывесками с обнаженными женщинами.

Одно из подтверждений этому — спа-салон на Кировке с силуэтами дамочек на окнах, которые по вечерам горели красным, вызывая возмущение горожан много лет. В июне 2019 года туда наконец-то пришли полицейские, после чего возбудили уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». В создании борделя подозревают 36-летнюю женщину. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Решением суда даже заблокировали сайт заведения.

А вот для героя одного из наших материалов отдых в спа-салоне едва не обернулся позорной статьей. После того, как выяснилось, что у мужчины не хватает денег, на него написали заявление об изнасиловании, хотя, по его словам, никакого интима не было вовсе.

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ИСТОЧНИК KP.RU