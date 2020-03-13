Коронавирус не помеха: Челябинская область готовится к проведению Игр стран БРИКС

13 Март 2020 2020-03-13T12:36:08+03:00

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Пять стран, шесть видов спорта — самбо, мужской бокс, ушу, женский волейбол, баскетбол 3х3 и настольный теннис и почти 500 участников. Таков формат проведения Игр стран БРИКС в Челябинске. Сегодня в Министерстве физической культуры и спорта Челябинской области объявили, что Игры пройдут с 22 по 28 июня на пяти спортивных площадках столицы Южного Урала. До старта состязаний осталось ровно 100 дней.

С сегодняшнего дня в социальных сетях начали работать группы, где будут публиковаться новости о подготовки турнира, интервью с молодыми звездами спорта, тренерами и представителями федераций, интересные факты про спортивные дисциплины, а также проводиться розыгрыши среди подписчиков.

В Министерстве сообщили, что никакой информации, связанной с отменой соревнований, не поступало. Подготовка к стартам идет полным ходом.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены мероприятий, связанных с проведением части мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Ранее европейская лига водных видов спорта перенесла игры четвертьфинала Евролиги по водному поло среди женских команд. Один из матчей четвертьфинала «Динамо-Уралочка» — «Дунайварош» (Венгрия) должен был состояться 28 марта в Златоусте.

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ИСТОЧНИК KP.RU