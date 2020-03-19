Арбитражный суд Челябинской области самоизолировался из-за коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T08:31:02+03:00

Юристы вслед за школьниками уходят на каникулы

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Арбитражный суд Челябинской области закрыл свои двери с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля. Заседания проводиться не будут.

— Судебные заседания будут отложены. О времени и месте их проведения будет сообщено путем размещения судебного акта в сети Интернет. Доступ граждан в здание суда приостановлен, — говорится в объявлении Арбитражного суда.

Такое объявление на входе в здание суда увидели сегодня участники судебных заседаний.

Верховный суд Российской Федерации вчера, 18 марта, принял постановление, которым рекомендовал в связи с угрозой распространения коронавирусной инспекции не проводить заседания в указанный период.

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ИСТОЧНИК KP.RU