Арбитражный суд Челябинской области самоизолировался из-за коронавируса
Арбитражный суд Челябинской области закрыл свои двери с сегодняшнего дня, 19 марта, по 10 апреля. Заседания проводиться не будут.
— Судебные заседания будут отложены. О времени и месте их проведения будет сообщено путем размещения судебного акта в сети Интернет. Доступ граждан в здание суда приостановлен, — говорится в объявлении Арбитражного суда.
Такое объявление на входе в здание суда увидели сегодня участники судебных заседаний.
Верховный суд Российской Федерации вчера, 18 марта, принял постановление, которым рекомендовал в связи с угрозой распространения коронавирусной инспекции не проводить заседания в указанный период.
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ИСТОЧНИК KP.RU