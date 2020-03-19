«Меняю пачку масок на двушку в Челябинске»: шесть самых оригинальных мемов про коронавирус

Смех — грозной оружие от всех болезней. И Челябинск отвечает юмором на новую мировую угрозу! В соцсети появились мемы про коронавирус, придуманные жителями нашего города. Предлагаем вашему внимания самые интересные.

Конечно же, горожане не могли пройти мимо темы дефицита медицинских масок. Такая проблема, кстати, не только в Челябинске. Но наши люди придумывают оригинальные решения. Например, местная рукодельница нашла альтернативу одноразовым повязкам — связала шерстяную маску, похожую те, что носили врачи во время бубонной чумы. Она состоит из шапки и клюва, в который можно положить антисептик. Рукодельнице уже поступают заказы.

Мемы про коронавирус заполонили соцсети.

А на этой картинке городская свалка, которую укрывают защитным слоем. Так проходит ее рекультивация. Ироничные челябинцы сравнили гидромат с медицинской маской.

В одном меме - две проблемы.

Горожанам удалось не только пошутить про covid-19, но и одновременно осветить проблемы Челябинска. Люди в Риме говорят, что там из-за коронавируса небо стало чистым. А наш смог так просто не победить.

Здесь вам не Рим!

Не только смог, по мнению горожан, защищает нас от коронавируса, но и нелепые заборы.

Заборы - отдельная тема в Челябинске.

Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить одну из главных фишек Челябинска — метеорит. Если уж он не смог серьезно навредить городу, то куда там коронавирусу! Так считают челябинские оптимисты.

Народное творчество.

Кстати, коронавирус вдохновил горожан не только на мемы и оригинальные вязаные маски. Флорист из Челябинска посмеялась над людьми, устроившими ажиотаж в суперкаркетах, и придумала букет с гречкой и туалетной бумагой. Он оказался весьма популярен. Клиенты просят продавать не больше одного в руки. Почему — читайте ЗДЕСЬ.

Но не всегда шутки бывают удачными. КВН-щик из Челябинска рассказал в соцсети, что у его мамы «Корона Вирус», а чиновникам пришлось писать опровержение.

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