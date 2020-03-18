Коронавирус в Челябинске, новости на 18 марта 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Отставить панику! Специалисты уверяют: ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции в Челябинской области нет. Однако, важно соблюдать меры профилактики. Рассказываем, как борются с коронавирусом в Челябинске. Новости на 18 марта 2020 года.

С 19 марта вводится свободное посещение уроков в школе. Для этого один из родителей должен написать заявление в администрацию учебного заведения. Также будет доступен дистанционный способ обучения. Школы подолжают работать в привычном режиме для тех, кто решит остаться на очном обучении. Такие карантинные мероприятия из-за коронавируса в Челябинске продлятся до 12 апреля.

Детские сады работают, но предпринимают все меры предоссторожности.Фото: Мария ЛЕНЦ

Вузы уходят на дистанционное обучение. Детсады работают, но в особом режиме профилактики. С более частой уборкой, проветриванием, измерением температуры детей утром.

С 19 марта до 10 апреля отменяются все спортивные и зрелищные мероприятия с числом участников более 50 человек. 18 марта было принято решение закрыть театры, музеи, библиотеки и концертные залы на карантин из-за пандемии коронавируса. В Челябинске ранее уже отменили концерты Гречки и группы «Руки Вверх!».Также родителей просят ограничить посещение детьми ТРК без особой надобности.

Казахстан принял новые правила въезда в страну: своих не выпускать — чужих не впускать. С 16 марта до 15 апреля там введен режим чрезвычайного положения. Теперь граждан республики не выпускают из страны, а жители Челябинской области и других регионов России не пускают туда. Однако, вернуться сейчас домой из Казахстана и наоборот можно.

Сотрудники полиции нашли жительницу Миасса которая пряталась от врачей, не желая сдавать анализы на коронавирус. В Челябинскую область Лариса Яснева вернулась из Италии. В самолете она летела с человеком, зараженным коронавирусом. По правилам она должна была уйти на двухнедельный домашний карантин, но пустилась в бега. В итоге анализы на коронавирус оказались у нее отрицательные. Наказывать туристку не будут.

Челябинцы закупаются продуктами, но дефицита не будет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В больницы Челябинской области дополнительно закупят защитные боксы, костюмы и аппараты ИВЛ на 72 млн. руб. Сейчас в регионе есть 493 аппарата искусственной вентиляции легких. Но в случае распространения коронавируса этого может оказаться недостаточно, поэтому правительство решено подготовиться.

18 марта губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал поддержать ключевые отрасли региона и бизнес. Резервный фонд региона составляет 200 млн. рублей. Коронавирус влияет на экономику, поэтому на федеральном уровне принято решение об отсрочке оплаты налогов для авиаотрасли и турбизнеса. Расширены программы льготного кредитования для малых и средних предприятий.

Не смотря на ажиотаж в супермаркетах, дефицита продуктов из коронавируса в Челябинске не будет. Торговые сети уже создали двухмесячный запас провианта.

Прилетающие из-за границы должны сдать анализы и пройти карантин.Фото: Мария ЛЕНЦ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ПЛОХО

Вызовите врача. Ни в коем случае не ходите в больницу сами. Сдать анализ в частных медцентрах нельзя, так как у них нет допуска к работе в патогенами второй группы опасности.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРИЛЕТЕЛИ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Необходимо заполнить анкету в аэропорту, а также обратиться на горячую линию Роспотребнадзора. Если человек пребывает из тех стран, которые попали под ограничение, он получает постановление об обязательной изоляции на 14 дней. К нему приедут медслужбы, чтобы провести обследование на коронавирус в Челябинске. Пациент получит оплачиваемый больничный.

Те, кто прилетает из других стран, где зафиксирован хотя бы один случай, также должны самоизолироваться на 14 дней и соблюдать все инструкции врачей. Но им выпишут только справку, а не больничный.

Если у пассажира есть признаки коронавируса (например, повышенная температура), его могут отправить в ближайший карантинный центр.

Подробнее о карантине по коронавирусу читайте ЗДЕСЬ

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