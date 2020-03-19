В Челябинске бесплатно раздают антисептик на улицах

19 Март 2020 2020-03-19T10:43:59+03:00

Средство для дезинфекции выдают тем, кто находится в группе повышенного риска — бабушкам и дедушкам

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Волонтеры проекта «Другая медицина», помогающие бездомным, включились в борьбу с коронавирусом. Чтобы остановить распространение заразы, побороть панику и поднять настроение челябинцам, Доктор Женя и его помощники запустили акцию «Чистые ручки, против китайской штучки». Раздают антисептики, мыло бабушкам и дедушкам на улице.

Пожилые люди находятся в группе риска заражения, а купить средство дезинфекции в аптеке сейчас проблематично. Если антисептик где-то и есть, стоит дорого.

Цены на антисептик взлетели, многим средство не по карману. Фото: Другая медицина

— Мы объявили сбор антисептиков и мыла в соцсетях. А пока он идет, достали свои запасы, разлили антисептик по небольшим емкостям и провели первую раздачу на улице. А также раздали памятки, как защититься от вируса. К слову, в Челябинске сейчас 50 мл антисептика стоит 600 рублей, а до эпидемии его цена не превышала 80 рублей, — говорят волонтеры.

Помимо антисептиков и мыла волонтеры раздали пенсионерам памятки, как защититься от вируса. Фото: Другая медицина

«Другая медицина» предложила подхватить идею благотворительным проектам в других городах. Если вы хотите поддержать акцию в Челябинске, приносите антисептик в штаб проекта по адресу Марченко, 11 б.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/767388" frameborder="0"></iframe> Волонтеры проекта "Другая медицина" запустили акцию по борьбе с коронавирусом.

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