В Челябинске бесплатно раздают антисептик на улицах
Волонтеры проекта «Другая медицина», помогающие бездомным, включились в борьбу с коронавирусом. Чтобы остановить распространение заразы, побороть панику и поднять настроение челябинцам, Доктор Женя и его помощники запустили акцию «Чистые ручки, против китайской штучки». Раздают антисептики, мыло бабушкам и дедушкам на улице.
Пожилые люди находятся в группе риска заражения, а купить средство дезинфекции в аптеке сейчас проблематично. Если антисептик где-то и есть, стоит дорого.
Цены на антисептик взлетели, многим средство не по карману. Фото: Другая медицина
— Мы объявили сбор антисептиков и мыла в соцсетях. А пока он идет, достали свои запасы, разлили антисептик по небольшим емкостям и провели первую раздачу на улице. А также раздали памятки, как защититься от вируса. К слову, в Челябинске сейчас 50 мл антисептика стоит 600 рублей, а до эпидемии его цена не превышала 80 рублей, — говорят волонтеры.
Помимо антисептиков и мыла волонтеры раздали пенсионерам памятки, как защититься от вируса. Фото: Другая медицина
«Другая медицина» предложила подхватить идею благотворительным проектам в других городах. Если вы хотите поддержать акцию в Челябинске, приносите антисептик в штаб проекта по адресу Марченко, 11 б.
Волонтеры проекта "Другая медицина" запустили акцию по борьбе с коронавирусом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Первые дни у меня были истерики»: Доктор Женя поделился опытом работы в Гватемале (подробнее)
«Всего 160 страниц, но в них — вся моя душа»: в Челябинске состоялась презентация книги Доктора Жени (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351) 7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU