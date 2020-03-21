«Маски продают по графику»: как уроженцы Челябинска переживают эпидемию коронавируса в Китае и Корее
Распространение коронавируса стало общей проблемой для жителей всего мира. Журналисты «Комсомолки» связались с эмигрантами из Челябинска, чтобы узнать о том, какие ограничения предпринимаются у них.
Анна Стельмах два года живет в китайской провинции Шаньси. По ее ощущениям неприятности уже позади. Кстати, сейчас новые случаи фиксируют только у тех, кто прибыл из других стран — так сказать, везут обратно.
Большинство провинций возвращается к обычному режиму работы. Дефицита товаров, в том числе масок и санитайзеров, нет. Многие носят многоразовые тканевые маски.
— Мы пока сидим дома. Выход из района фиксируется, на улицу — только в маске. Потихоньку открываются магазины, на следующей неделе обещают открыть кафе и рестораны, пока они работают только на доставку, — комментирует ситуацию Анна.
Кстати, прежде чем вылететь из Китая пассажиры должны пройти двухнедельных карантин. О том, как челябинская пара бежала из Поднебесной, — в нашем материале.
В Южной Корее, которая еще месяц назад была на втором месте по распространению коронавируса, живет еще одна девушка из Челябинска — модель и телеведущая Зоя Комлева, выступающая под именем Михо.
— Пик пришелся на февраль и начало марта, когда в день по 600 — 1000 новых заболевших добавлялось. Вспышка в провинции Тэгу началась. А у нас в Сеуле количество заболевших меньше 100 на 10 млн. жителей. — рассказывает Зоя.
Все общественные заведения, где оказывался заболевший человек, закрывались на карантин. Ситуация с масками сложилась схожая и с другими странами, но со своими особенностями: в свободной продаже остались только очень дорогие — их можно покупать сколько угодно. Обычные, дешевые сейчас продают по специальной системе: в зависимости от своего года рождения человек может купить маску в определенный день недели и не больше двух штук за раз. Многие люди используют маски повторно после стирки.
В торговых центрах на входе проверяют температуру. Все концерты и массовые мероприятия отменены.
— Мы даже многие съемки из больших студий перенесли ко мне домой. — говорит Зоя.
Наблюдения Челябинцев, живущих в других странах можно почитать в специальном материале Комсомольской правды: Коронавирус 2020: как уроженцы Челябинска переживают пандемию в других странах.
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ИСТОЧНИК KP.RU