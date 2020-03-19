Прошли два карантина и заболели в Челябинске: откровения сбежавших из Китая

Анна и Сергей (имена изменены), пережив вспышку коронавируса в Китае, вернулись на малую родину в Челябинск. В России их возмутило излишнее спокойствие врачей. И все бы ничего, если бы у молодого человека не поднялась температура.

Вернуться на родину их вынудили личные обстоятельства. Перед вылетом из Поднебесной их продержали на карантине две недели.

— В аэропорту Гонконга нам сказали, что после проверки мы можем вылететь только в две страны, другие закрыли границы. Мы вылетели в Таиланд. Там мы тоже прошли карантин и только после этого смогли вылететь во Вьетнам, — рассказала Анна.

Иными словами, привести коронавирус из Китая и Таиланда челябинцы уже не могли.

НИКТО НИКОГО НЕ ПРОВЕРЯЛ

Прилетев в Шереметьево пара удивилась: их спокойно выпустили из самолета и выдали багаж. А ведь в этот аэропорт стекаются люди со всего мира. На борту, который летел до Челябинска, стюардессы и вовсе были без масок.

— В Таиланде 15 заболевших. Там на борту стюардессы в масках и перчатках, даже еду не раздавали из-за опасности, — продолжает Анна.

По возвращении в Челябинск они ответственно решили отсидеть в карантине 14 дней. Однако через два дня у Сергея поднялась температура до 37,5. В колл-центре по коронавирусу им посоветовали вызывать скорую. Там переадресовали на неотложку, до которой было не дозвониться. В итоге неотложку им вызвала диспетчер скорой.

— Мы сообщили симптомы и сказали, что находились в аэропорту Москвы несколько часов, также были в Азии, поэтому хотим узнать, как нам пройти тест на коронавирус. Нам сказали, что симптомы у нас обычные, спросили: был ли контакт с больным. Ну откуда же нам знать? — возмущается Анна.

Когда приехала бригада медиков, пару удивило, что сотрудники скорой были только в масках. Измерив температуру и осмотрев горло, Сергею поставили диагноз: ОРВИ. Можно ли сдать анализ на коронавирус, сказали: без симптомов не положено.

Под утро следующего дня молодому человеку стало хуже: температура поднялась до 39. Его госпитализировали. Положили в общую палату, в которую позже определили еще трое парней.

— Наш друг поехал на Филиппины из Китая. Вернулся обратно с температурой 37. Его в аэропорту забрали в капсуле люди в спецзащите и сразу сделали тест. Карантин в Китае сейчас выглядит так: человек заходит в квартиру и ее опечатывают, — рассказала Анна. — Везде, куда мы приезжали, мы делали как минимум три вещи: измеряли температуру, надевали маску (в самолет не пустят без нее) и заполняли две анкеты. В Гонконге сначала измеряют температуру, а только потом пускают в здание аэропорта.

ПОЧЕМУ СКОРАЯ НЕ ЭКИПИРОВАНА?

Мы обратились за комментариями Министерство здравоохранения Челябинской области и управление здравоохранения города. Нам пояснили, что тех, кто прилетает из стран, где бушует коронавирус (Китай, Италия и другие) берут на контроль еще в аэропорту и, конечно, изолируют.

Тем, кто возвращается из государств, не входящих в этот список, нужно заявить о себе самим. Для жителей Челябинска и области телефон такой: 8 (351) 240-15-16. Позвонить нужно сразу, не ждать, пока что-то случится. Врач придет в течение двух дней.

Что касается бригады скорой помощи, то из защитных средств у них только маски — как в «мирное» время.

— Специально экипированная бригада выезжает только тогда, когда на это есть основание. В данном случае признаков коронавируса у пациента не было. Представляете, какая будет паника, если ко всем будут выезжать врачи в защитных костюмах, — отметили в горздраве.

Кстати, пока у челябинских медиков не было поводов расчехлить спецодежду для выезда.

Специалисты просят южноуральцев не усматривать коронавирус в каждом чихе и доверять диагнозу врачей. Кстати, у героя нашего материала опасная болезнь не подтвердился — вчера вечером пришел отрицательный тест.

КАК СДАТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС?

На опасную болезнь могут провериться те, кто приехал из зараженных стран, а также переболевшие пневмонией. Это можно сделать только по направлению врача. Накануен на заседании оперативного штаба первый вице-губернатора Ирина Гехт доложила, что увеличить число обследований поможет новая партия тест-систем, которую региону предоставит федеральный Минздрав.

— Сдать анализ можно будет в поликлиниках по направлению врача. Материалы будут доставляться в лаборатории областной клинической больницы № 3 Челябинска, горбольницы № 2 Магнитогорска и горбольницы № 2 Миасса, — уточнила она.

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