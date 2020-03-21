Коронавирус в Челябинске, новости на 21 марта 2020 года: антисептик покупают пятилитровками, а маски заказывают в ателье

Тема номер один постоянно прирастает новыми подробностями. Мы следим за событиями и держим вас в курсе. Вот что известно о ситуации с коронавирусом в Челябинске на 21 марта 2020 года.

ПАЦИЕНТ ИЗ АНДОРРЫ

В пятницу, 20 марта, в соцсетях разлетелась новость о госпитализированном «зараженном» коронавирусом жителе Миасса. Он вернулся с отдыха из Андорры — крошечного государства в Европе. Мы проверили слух. Молодого человека действительно положили в больницу, но с признаками ОРВИ. Анализы на коронавирус он сдал, результаты пока не готовы.

Напоминаем, что ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Челябинской области нет. Сейчас в лабораториях проверяют анализы шестерых южноуральцев.

МОЛИТВА ОТ КОРОНАВИРУСА

22 марта в челябинском храме Иерусалимской Божией Матери пройдет молебен о здравии и против коронавируса. Специально для этого молящимся вынесут мощи святых целителей и врачевателей.

АНТИСЕПТИК И «ТУАЛЕТКА» С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Ушлые предприниматели воспользовались ситуацией. На сайте бесплатных объявлений «Авито» житель Челябинска продает антисептик пятилитровками — по 3000 рублей. С доставкой на дом. Объявление выложили на сайт в четверг, 19 марта, — в самый разгар коронавирусной истерии.

Пятилитровка антисептика на "Авито" стоит 3000 рублей.

Также для тех, кто боится коронавируса и не выходит из дома, прямо к подъезду привезут туалетную бумагу. Житель Миасса предлагает 40 рулончиков за 408 рублей. «Одной упаковки хватает на год!» — написал предприниматель.

ШКОЛЫ ПРОТИВ КАРАНТИНА

Родители возмущены: педагоги настаивают на очной форме обучения, так как школы не оснащены оборудованием для дистанционного обучения. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт пообещала разобраться в ситуации.

Напомним, в школах объявлено свободное посещение до 12 апреля. Родители могут написать заявление, что их ребенок будет учиться дистанционно из-за ситуации с коронавирусом. Либо можно посещать учебное заведение, как раньше.

ВМЕСТО АПТЕКИ — В АТЕЛЬЕ

Не нашли медицинские маски в аптеках? Можно заказать у швеи. В Челябинске модное ателье решило ударить креативом по коронавирусу. Оно шьет стильные маски из яркого хлопка. Цена — 350 рублей за штуку. Маски многоразовые. Постирал, высушил, погладил — и можно надевать снова. Говорят, заказов хватает.

ВМЕСТО ЗРЕЛИЩ — ДЕНЬГИ

Все зрелищные мероприятия, куда может прийти более 50 человек, отменены..Фото: Артем КИЛЬКИН

Как мы уже сообщали ранее, все зрелищные мероприятия отменены до 10 апреля из-за угрозы коронавируса в Челябинске. Конечно же, горожане хотят получить назад свои деньги, потраченные на билеты. Они осаждают городские зрелищные кассы и театры. Ситуация такая: в случае с гастролями возвратом должны заниматься организаторы. А если у вас на руках билеты на спектакль из репертуара местных театров, то можно вернуть деньги в кассе в любое время, либо сохранить билет и воспользоваться им, когда закончится карантин по коронавирусу.

КНИГИ НА КАРАНТИНЕ

Библиотеки запирают книжки на карантин. После каждого читателя они день лежат на полке перед тем, как их выдадут следующему. Это нужно, чтобы погибли вирусы, которые могли оказаться на бумаге. На такой поверхности они живут не более шести часов. Кроме того, библиотекари теперь работают в масках и латексных перчатках. Посетителей тоже просят надевать маски. В остальном библиотеки работают по-прежнему: можно приходить за книжками.

БОЛЬШЕ 50 ГОСТЕЙ НЕ ПРИГЛАШАТЬ

ЗАГСы ввели ограничение: больше 50 человек на торжественную регистрацию брака не собираться. Поэтому мартовским молодоженам придется пересмотреть списки гостей.

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА «КАРАНТИННАЯ»

Магазины подготовили "карантинные" продуктовые корзины. Фото: соцсети

После нескольких дней бешеного спроса на гречку и туалетную бумагу супермаркеты подготовили специальные «карантинные» наборы. В них, помимо выше названных товаров, вошли соль, сахар, макароны, антисептик, сода и т.д Все это складывается в тележки, и вешаются общие ценники. Стоимость таких наборов в Челябинской области — от 1300 до 3000 рублей.

ТЕМПЕРАТУРУ ИЗМЕРЯЮТ НЕЗАМЕТНО

Авиапассажиры, прилетающие в челябинский аэропорт, возмутились: почему никому не измеряют температуру? Оказывается, просто эта процедура проходит незаметно. В международном и внутреннем терминалах установлены стойки тепловизоров. Они фиксируют температуру всех прибывших.

О событиях прошлых дней, касающися ситуации с коронавирусом в Челябинске, читайте ЗДЕСЬ.

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