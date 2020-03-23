«Не запостил — не было»: в Челябинске будут проводить тренировки онлайн

23 Март 2020 2020-03-23T21:02:27+03:00

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Из-за распространения коронавируса в управлении физической культуры и спорта города распорядились приостановить все тренировки с 23 марта. Начальник управления Максим Клещевников сообщил, что все занятия должны проходить в режиме видеотренировки.

Спортсменам предлагается тренироваться в домашних условиях и без особой нужды не выходить на улицу. Все наставники до особого распоряжения будут выкладывать уроки в группе городского спортуправления во ВКонтакте.

Напомним, ранее в столице Южного Урала из-за коронавирусной инфекции были отменены все спортивные мероприятия. В минувшие выходные был зафиксирован первый случай коронавируса в Челябинской области — заболел житель Миасса, которых отдыхал на горнолыжном курорте в Андорре. Сегодня утром стало известно о троих заболевших в Челябинске. Все трое из одного круга, они отдыхали в Европе.

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ИСТОЧНИК KP.RU