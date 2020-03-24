Силовики проверят, как жители Челябинской области соблюдают карантин
Губернатор Алексей Текслер поручил силовикам проверить, как прибывшие из-за границы южноуральцы соблюдают карантин. По мнению главы региона, если бы наши земляки ответственно относились к своему здоровью и здоровью окружающих, распространение коронавируса удалось бы избежать. Напомним, в Челябинске четыре заболевших, еще один — в Миассе.
— Нужно посмотреть правовые основания, не было ли здесь нарушено законодательство административное и возможно даже уголовное. Прошу обратить на это внимание и дать правовую оценку этим действиям, — дал поручение губернатор начальнику регионального МВД Андрею Сергееву.
Людей, направленных на самоизоляцию, будут проверять участковые. Тех, кто нарушит режим, могут привлечь к ответственности.
Алексей Текслер также отметил, что сейчас создается единая система, где будут собраны данные всех прилетевших в область. Она поможет оперативно отрабатывать ситуацию.
Коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения. Поэтому в магазинах хотят организовать для пожилых челябинцев отдельные часы посещений. Идут переговоры с торговыми сетями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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