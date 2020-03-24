2020-03-24T07:51:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Силовики проверят, как жители Челябинской области соблюдают карантин

К южноуральцам, прилетевшим из-за границы, придут домой участковые
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Алексей Текслер провел встречу с начальником регионального МВД Андреем Сергеевым. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер провел встречу с начальником регионального МВД Андреем Сергеевым. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Алексей Текслер поручил силовикам проверить, как прибывшие из-за границы южноуральцы соблюдают карантин. По мнению главы региона, если бы наши земляки ответственно относились к своему здоровью и здоровью окружающих, распространение коронавируса удалось бы избежать. Напомним, в Челябинске четыре заболевших, еще один — в Миассе.

— Нужно посмотреть правовые основания, не было ли здесь нарушено законодательство административное и возможно даже уголовное. Прошу обратить на это внимание и дать правовую оценку этим действиям, — дал поручение губернатор начальнику регионального МВД Андрею Сергееву.

Людей, направленных на самоизоляцию, будут проверять участковые. Тех, кто нарушит режим, могут привлечь к ответственности.

Алексей Текслер также отметил, что сейчас создается единая система, где будут собраны данные всех прилетевших в область. Она поможет оперативно отрабатывать ситуацию.

Коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения. Поэтому в магазинах хотят организовать для пожилых челябинцев отдельные часы посещений. Идут переговоры с торговыми сетями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Челябинске 2020, новости на 24 марта: список заболевших, новые ограничения (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Над Челябинской областью навис смог
Челябинского депутата, обвиняемую в мошенничестве с квартирами, выпустили из СИЗО
Иномарка сбила пьяного велосипедиста в Челябинской области
«У нас справка есть»: челябинского ребенка отказались пускать в садик после отдыха в Азии
В Челябинской области ожидается потепление до +8 градусов
В Челябинской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Банк УРАЛСИБ предлагает клиентам обновленную дебетовую карту «Прибыль»
Еще у двоих жителей Челябинска обнаружили коронавирус
Силовики проверят, как жители Челябинской области соблюдают карантин
«Еще меньше заборов!»: в центре Челябинска убирают ограждения вдоль дорог
Футболистов «Челябинска» закрыли на двухнедельный карантин
Жительницу Челябинской области «заперла» дома злая собака
Жители Челябинска определились с дизайном часов для дома на площади Революции
В Зауралье выбросили на мусорку кота в коробке, перемотанной скотчем
Челябинск будут озеленять по-новому
«Не запостил — не было»: в Челябинске будут проводить тренировки онлайн
Пожилых людей в Москве просят самоизолироваться из-за коронавируса
Как сдать анализы на коронавирус в Челябинске
Челябинские пранкеры, разыгравшие людей пациентом с коронавирусом, попали на федеральное телевидение
Седьмой самолет: очередной рейс «Москва-Челябинск» окружили силовики
В центре Челябинска загорелось офисное здание
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на четверть
В Челябинске закроют трамвайную остановку
На врача из Ставрополя, которая скрыла у себя коронавирус, завели уголовное дело
Бывший глава Копейска, осуждённый за взятки, оказался буйным заключённым
Актриса Барбара Брыльска борется с онкологией