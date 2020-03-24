2020-03-24T09:24:11+03:00
Коронавирус Covid-19

«У нас справка есть»: челябинского ребенка отказались пускать в садик после отдыха в Азии

Его родители проигнорировали требование самоизолироваться
Ирина ФАДЮШИНА
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Воспитатели испугались за здоровье других малышейВоспитатели испугались за здоровье других малышейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Воспитателям одного из детских садов Челябинска пришлось отправить домой ребенка, недавно прилетевшего в Азии. В разгар пандемии коронавируса родители решили, что самоизолироваться на две недели вовсе не обязательно, и принесли справку «о неконтактности».

— Эту справку дает педиатр, осмотрев ребенка. По опыту знаю, ее можно и просто так получить, заверив, что вы сидели дома. Никто не проверят, где вы были, — рассказала читательница КП-Челябинск, ребенок которой тоже ходит в этот садик.

В садике воспитатели знали, что семья поедет на отдых, но надеялись на благоразумие родителей. Пришлось отправить ребенка на карантин.

На сегодняшний день Челябинской области зарегистрировано уже семь случаев коронавируса. Первый заболевший — сын предпринимателя из Миасса — не успел никого заразить. По крайней мере пока положительных тестов среди его окружения нет. А вот сотрудник компании «Тепловые электрические сети и системы», вернувшийся из Италии, заразил дочь-студентку и жену-помощницу прокурора. В итоге пришлось закрыть районную прокуратуру и отложить судебные заседания в райсуде.

Напомним, всем, кто возвращается из-за границы, необходимо заявить о себе по телефону горячей линии Минздрава: 8 (351) 240-15-16. По этому же номеру можно ответить на интересующие вас вопросы об опасной болезни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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