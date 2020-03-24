Обращение Текслера: пожилых южноуральцев попросили не выходить из дома

24 Март 2020 2020-03-24T10:39:54+03:00

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Глава региона Алексей Текслер попросил пожилых южноуральцев особенно беречься во время эпидемии коронавируса. Он обратился с просьбой к людям старшего поколения по возможности ограничить контакты.

— Не выходите из дома без крайне необходимости, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственниками, близкими по интернету. Уверен, они поймут и поддержат. Если вам нужны лекарства, продукты, другая помощь по дому, смело звоните в органы соцзащиты по месту жительства — они получили все необходимые инструкции. Если вы почувствовали недомогание, сразу же вызывайте медиков, не занимайтесь самолечением. Ограничения — это мера вынужденная и временная. Чем ответственнее мы подойдем к профилактике, тем быстрее справимся с инфекцией и вернемся к обычной жизни, — прокомментировал глава региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/768385" frameborder="0"></iframe> Пожилых южноуральцев попросили не выходить из дома.

Алексей Текслер также добавил, что со всеми заболевшими работают врачи, проверку проходят те, кто с ними контактировал. Под медицинским наблюдением находятся все, кто прибыл в Челябинскую область из других стран.

КТО УЖЕ ЗАБОЛЕЛ

Пока на Южном Урале только один официально подтвержденный случай коронавируса. Им заболел молодой человек из Миасса, вернувшись из Испании. Еще шесть положительных анализов выявлено у шести челябинцев. Один из горожан отдыхал в Италии, затем заразил семью. Из-за этого пришлось полностью закрыть прокуратуру Металлургического района, где работала его жена. Заразилась и сотрудница мужчины. Известно, что он работал в компании «Тепловые электрические сети и системы», руководителем и совладельцем которой является депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Чебыкин. Ему тоже пришлось уйти на больничный.

Сегодня, 24 марта, стало известно о подозрении на коронавирус о челябинцев, вернувшихся из Великобритании и Чехии. Как сообщили в Минздраве Челябинской области, оба южноуральца добровольно ушли на самоизоляцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU