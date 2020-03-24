2020-03-24T10:39:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Обращение Текслера: пожилых южноуральцев попросили не выходить из дома

Для людей старшего возраста предусмотрели выдачу лекарств и продуктов
Юлия РЕУТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алексей Текслер записал видеообращение к людям старшего возрастаАлексей Текслер записал видеообращение к людям старшего возраста
Изменить размер текста:

Глава региона Алексей Текслер попросил пожилых южноуральцев особенно беречься во время эпидемии коронавируса. Он обратился с просьбой к людям старшего поколения по возможности ограничить контакты.

— Не выходите из дома без крайне необходимости, ограничивайте личные контакты, общайтесь с родственниками, близкими по интернету. Уверен, они поймут и поддержат. Если вам нужны лекарства, продукты, другая помощь по дому, смело звоните в органы соцзащиты по месту жительства — они получили все необходимые инструкции. Если вы почувствовали недомогание, сразу же вызывайте медиков, не занимайтесь самолечением. Ограничения — это мера вынужденная и временная. Чем ответственнее мы подойдем к профилактике, тем быстрее справимся с инфекцией и вернемся к обычной жизни, — прокомментировал глава региона.

Пожилых южноуральцев попросили не выходить из дома.

Алексей Текслер также добавил, что со всеми заболевшими работают врачи, проверку проходят те, кто с ними контактировал. Под медицинским наблюдением находятся все, кто прибыл в Челябинскую область из других стран.

КТО УЖЕ ЗАБОЛЕЛ

Пока на Южном Урале только один официально подтвержденный случай коронавируса. Им заболел молодой человек из Миасса, вернувшись из Испании. Еще шесть положительных анализов выявлено у шести челябинцев. Один из горожан отдыхал в Италии, затем заразил семью. Из-за этого пришлось полностью закрыть прокуратуру Металлургического района, где работала его жена. Заразилась и сотрудница мужчины. Известно, что он работал в компании «Тепловые электрические сети и системы», руководителем и совладельцем которой является депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Чебыкин. Ему тоже пришлось уйти на больничный.

Сегодня, 24 марта, стало известно о подозрении на коронавирус о челябинцев, вернувшихся из Великобритании и Чехии. Как сообщили в Минздраве Челябинской области, оба южноуральца добровольно ушли на самоизоляцию.

Читайте нас, где удобно! Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГК ВТБ Лизинг реструктуризирует платежи группы Аэрофлот
В Челябинске из-за коронавируса закрылись два кинотеатра
Даже «Сетевой город» обваливается: как школы Челябинска внедряют дистант
«Продают как незамерзайку»: в Челябинске стали торговать масками на улице
Иномарка и грузовик лоб в лоб столкнулись в Челябинске
Челябинский «Трактор» упразднил должность замдиректора и оставил без работы бывшего начальника спортуправления
На улице в центре Челябинска, где месяц назад убили студента, снова произошла драка
Летающий мальчик из Челябинской области побывал на шоу «Лучше всех» у Максима Галкина
«Неприятные воспоминания»: серебряный призер Сочи-2014 Ольга Фаткулина избавляется от «олимпийской» куртки
Обращение Текслера: пожилых южноуральцев попросили не выходить из дома
В здании железнодорожного вокзала в Челябинске закроют лестницу
В Челябинске предприниматели просят устанавливать ларьки вдоль гостевых маршрутов
Над Челябинской областью навис смог
Челябинского депутата, обвиняемую в мошенничестве с квартирами, выпустили из СИЗО
Иномарка сбила пьяного велосипедиста в Челябинской области
«У нас справка есть»: челябинского ребенка отказались пускать в садик после отдыха в Азии
В Челябинской области ожидается потепление до +8 градусов
В Челябинской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ