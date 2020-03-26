На место взрыва в Магнитогорске выехали две бригады врачей из детской областной больницы

26 Март 2020 2020-03-26T20:42:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Возле дома №19 на улице Доменщиков, где 26 марта рванул газ, дежурят пять бригад скорой помощи. В Магнитогорск сейчас мчатся детские врачи из областного центра.

— Сформированы и выехали на место происшествия две бригады врачей от областной детской клинической больницы: это мультидисциплинарные бригады, состоящие из анастазиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога (врач, специализирующийся в ожоговой медицине — прим. авт.) — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе минздрава.

Напомним, взрыв произошел в квартире на втором этаже в половине восьмого вечера. Погибли двое: женщина и 14-летний мальчик. По предварительной информации, причиной мог стать ремонт в квартире. Тут делали натяжные потолки. Возможно, рабочие использовали газовую горелку. В школе неподалеку сейчас развернули штаб. Также есть договоренности с гостиницами, где разместят жильцов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/769008" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Магнитогорске 26 марта.Видео: vk.com/Альберт Абдуллаев

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете что-нибудь об этом событии?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU