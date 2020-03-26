На место взрыва в Магнитогорске выехали две бригады врачей из детской областной больницы
Возле дома №19 на улице Доменщиков, где 26 марта рванул газ, дежурят пять бригад скорой помощи. В Магнитогорск сейчас мчатся детские врачи из областного центра.
— Сформированы и выехали на место происшествия две бригады врачей от областной детской клинической больницы: это мультидисциплинарные бригады, состоящие из анастазиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога (врач, специализирующийся в ожоговой медицине — прим. авт.) — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе минздрава.
Напомним, взрыв произошел в квартире на втором этаже в половине восьмого вечера. Погибли двое: женщина и 14-летний мальчик. По предварительной информации, причиной мог стать ремонт в квартире. Тут делали натяжные потолки. Возможно, рабочие использовали газовую горелку. В школе неподалеку сейчас развернули штаб. Также есть договоренности с гостиницами, где разместят жильцов
Взрыв газа в Магнитогорске 26 марта.Видео: vk.com/Альберт Абдуллаев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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