2020-03-26T20:42:51+03:00
Происшествия

На место взрыва в Магнитогорске выехали две бригады врачей из детской областной больницы

Среди пострадавших — дети
Валентина ВАГАНОВА
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В квартире, где произошел хлопок, жили двое детей. Фото: vk.com/Александр КременцовВ квартире, где произошел хлопок, жили двое детей. Фото: vk.com/Александр КременцовФото: Иван ПРОХОРОВ
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Возле дома №19 на улице Доменщиков, где 26 марта рванул газ, дежурят пять бригад скорой помощи. В Магнитогорск сейчас мчатся детские врачи из областного центра.

— Сформированы и выехали на место происшествия две бригады врачей от областной детской клинической больницы: это мультидисциплинарные бригады, состоящие из анастазиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога и комбустиолога (врач, специализирующийся в ожоговой медицине — прим. авт.) — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе минздрава.

Напомним, взрыв произошел в квартире на втором этаже в половине восьмого вечера. Погибли двое: женщина и 14-летний мальчик. По предварительной информации, причиной мог стать ремонт в квартире. Тут делали натяжные потолки. Возможно, рабочие использовали газовую горелку. В школе неподалеку сейчас развернули штаб. Также есть договоренности с гостиницами, где разместят жильцов

Взрыв газа в Магнитогорске 26 марта.Видео: vk.com/Альберт Абдуллаев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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