В Челябиинской области коронавирус обнаружили еще у десяти человек

28 Март 2020 2020-03-28T10:03:37+03:00

Общее число заболевших в Челябинской области уже 19 Фото: REUTERS

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В Челябинской области за последние сутки коронавирус обнаружили еще у десяти человек. Новосибирской лабораторией «Вектор» точно подтверждены восемь диагнозов.

— Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, — сообщили в Минздраве региона.

Общее число заболевших — 19. Из ранее условно подтвержденных 12 жителей — три результата оказались отрицательные.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию». Телефон горячей линии Министерства здравоохранения 8 (351) 240-15-16.

— Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме, — уточнили в Минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU