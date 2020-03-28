В Челябиинской области коронавирус обнаружили еще у десяти человек
В Челябинской области за последние сутки коронавирус обнаружили еще у десяти человек. Новосибирской лабораторией «Вектор» точно подтверждены восемь диагнозов.
— Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, — сообщили в Минздраве региона.
Общее число заболевших — 19. Из ранее условно подтвержденных 12 жителей — три результата оказались отрицательные.
Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию». Телефон горячей линии Министерства здравоохранения 8 (351) 240-15-16.
— Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме, — уточнили в Минздраве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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