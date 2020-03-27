Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинской области: девять новых случаев заражения
В Челябинской области выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом. Данные были озвучены на пресс-подходе Алексея Текслера о коронавирусе в Челябинской области.
—12 «завозных» и 8 контактных случаев. Из 20 восемь подтверждены, 12 — в работе. Девять случаев зафиксированы сегодня утром, — рассказал глава региона.
Основная надежда — на высокий уровень самосознания.
— Наказаниями никого пугать не хочу. Мы были первым регионом, который добился через суд сдачи анализов на COVID-19. Vы готовы применять и меры административного воздействия, — подчеркнул Алексей Текслер.
Речь идет о косметологе из Миасса Ларисе Ясневой, которая пряталась от врачей, не желая проверяться на коронавирус. Ее разыскивала полиция, а Роспотребнадзору пришлось обратиться в суд, чтобы заставить ее обследоваться.
Напомни, счет заболевшим открыл житель Миасса — сын местного бизнесмена, вернувшийся с горнолыжных курортов Андорры. Самая актуальная информация на сегодняшнее утро — в нашем материале.
ИСТОЧНИК KP.RU
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