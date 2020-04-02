Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: два случая в «запретке»

2 Апр 2020 2020-04-02T15:31:47+03:00

Всего на домашнем карантине в Озерске сидят 233 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители закрытого города вернулись из Вьетнама и Франции

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Двое жителей закрытого города Озерска пополнили статистику новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации ЗАТО.

— Выявлено два условно подтвержденных результата после проведения анализа на наличие коронавирусной инфекции у граждан, прибывших из Вьетнама и Франции. У этих граждан клинических проявлений заболевания нет, — рассказали в администрации.

На сегодняшний день на домашнем карантине в Озерске сидят 233 человека. Признаков болезни у них нет. 69 жителей уже сняли с карантинного учета.

В ЗАТО, как и других городах Челябинской области действует режим самоизоляции. Что можно, а что нельзя, — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU