Новые случаи заражения коронавирусом в Челябинской области: два случая в «запретке»
Двое жителей закрытого города Озерска пополнили статистику новых случаев заражения коронавирусом в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации ЗАТО.
— Выявлено два условно подтвержденных результата после проведения анализа на наличие коронавирусной инфекции у граждан, прибывших из Вьетнама и Франции. У этих граждан клинических проявлений заболевания нет, — рассказали в администрации.
На сегодняшний день на домашнем карантине в Озерске сидят 233 человека. Признаков болезни у них нет. 69 жителей уже сняли с карантинного учета.
В ЗАТО, как и других городах Челябинской области действует режим самоизоляции. Что можно, а что нельзя, — читайте в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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