Доставка еды в Челябинске в период карантина: заказываем от булки хлеба до дивана [эксперимент КП]

Проводить больше времени дома мечтали многие, но обязательная самоизоляция оказалась серьезным испытанием. Не выходить из квартиры пару дней еще можно, а неделю? Или две? Корреспондент КП-Челябинск проверила на себе, как пережить карантин, воспользовавшись услугами доставки еды в Челябинске, а также продуктов, лекарств и даже новых нарядов. Сразу скажем, не ожидали, что придется забирать пакеты с грязного пола в подъезде.

ПРОДУКТЫ

В городе режим полной самоизоляции, но выходить в ближайший магазин разрешено. Однако доставку еды в Челябинске в период карантина можно оформить и на дом. Есть такой сервис «СберМаркет». Он доставляет товары с полок магазинов METRO и «Лента». Стоимость такая же, как на прилавках. Как пользоваться сервисом, можете прочитать в нашем материале.

Я заказала продукты сразу на неделю: макароны, крупы, хлеб, молоко, курицу и фрукты. Из-за большого спроса на доставку, сервис увеличил время обработки заказов, да еще и повысил цены. Мне пришлось ждать пару дней, хорошо, что запас в холодильнике был. Сейчас ожидаю еще один заказ — привезут вообще через четыре дня. С такой оперативностью все равно придется выбегать в магазин возле дома.

Я живу в центре города, и доставка мне обходится в 99 рублей. От объемов пакетов сумма не зависит, только от расстояния. Вообще удобно: не надо бегать по торговому залу, стоять в очереди на кассе, тащить тяжелые сумки до квартиры. Посчитала, поход в «Ашан» длится обычно где-то 2,5 часа. Около 100 рублей трачу на бензин до «Родника» и обратно. Через сервис я наполнила корзину за полчаса, а по деньгам вышло тоже самое.

Покупать продукты через сервис доставки даже удобнее.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Перед доставкой мне позвонил сборщик.

— Гречку дешевую разобрали, есть по 105 руб. Заменить? И кетчуп остался только дорогой.

Такое чувство, что у нас в городе одни паникеры да шашлычники! В общем, я осталась без «золотых» гречки и кетчупа. Без них переживу карантин.

Курьер доставил заказ к двери, оставил на полу и позвонил, чтобы вышли забрать. Это называется бесконтактная доставка. В условиях пандемии так работают многие по понятным причинам. А оплачиваются покупки заранее картой.

Порадовало, что все продукты были свежие. Я купила бананы, привезли не зеленые и не переспевшие, апельсины — без вмятин, без гнили, сочные. Все разложили по разным пакетам: мясо отдельно, молочку отдельно. Я сама даже так не заморачиваюсь в магазине.

Товары рассортировали по разным пакетам.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ГОТОВАЯ ЕДА

Кафе и рестораны тоже закрыли двери на замок. Но можно оформить доставку любимых блюд. Например, я заказала ужин из ресторана Farfor. У заведения хорошие отзывы, клиенты пишут, что доставляют здесь быстро, а блюда очень вкусные. Решила тоже попробовать.

В ресторане готовят пиццы, пироги, роллы, салаты, десерты и другие блюда. Есть также детское меню. Заказ, действительно, доставили быстро: через 50 минут после оформления. За доставку я не заплатила ничего: при стоимости заказа от 500 рублей она бесплатная. Стоимость для отдаленных районов зависит от расстояния. Точную сумму можно узнать на сайте, в мобильном приложении или у оператора.

Я долго не могла выбрать, какую пиццу заказать, взяла две разные половинки. В ресторане есть такая возможность. Очень удобно!Фото: Валентина ВАГАНОВА

Курьер был в маске. Сказал, после каждой доставки сумки и терминалы сейчас обрабатываются антисептиком. Вот сервис!

Заказ привезли быстро. И это похвально, ведь доставки сейчас очень загружены.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заказом я осталась довольна: все аккуратно упаковано, каждое блюдо в индивидуальной упаковке, все вкусное и свежее, а выпечка горячая, словно только из печи. Еще порадовал приятный бонус — при заказе можно выбрать подарок: сок, карты для игры в «Мафию» или ролл.

* Ресторан доставки еды Farfor в Челябинске

Сайт: chel.farfor.ru

Тел.: (351) 2-161-555, 8-963-4613-555

Блюда из ресторанов можно также заказать через «Яндекс.Еду» или Delivery Club. Я оформила заказ через мобильное приложение, так удобнее отслеживать статус и маршрут курьера. Ресторанчик выбрала в паре остановок от дома. Через полтора часа заказ был у меня. Доставка обошлась в 109 рублей.

Пакет с едой мне поставили на грязный пол в подъезде, хотя должны были поставить на сумку. «Яндекс.Еда» анонсировали в своих соцсетях «доставку по-новому» так: курьер оставляет заказ на сумке (!), звонит вам и ждет в стороне, пока вы забираете заказ.

Таким образом мне доставили пакет с едой.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Спросила у знакомого доставщика, норма ли это.

— По новой инструкции нужно поставить заказы на термосумку, а потом сфотографировать пакеты на сумке для отчета. Отойти более чем на метр и позвонить клиенту. В руки передавать запрещено. За нарушение стандарта бесконтактной доставки блокируют рабочий аккаунт.

Видимо, курьер, который доставлял заказ мне, просто не знал правил или не хотел их соблюдать.

ЛЕКАРСТВА

Я нашла две аптечных сети, которые возят лекарства на дом. Это «Областной аптечный склад» и «Киви». Также доставку безрецептурных препаратов осуществляет интернет-магазин Ozon. Правда из-за выросшей нагрузки минимальная сумма заказа сейчас от 999 рублей, плюс доставка — от 249 рублей. И нужно ждать. Моей коллеге заказ пришел через четыре дня.

Я купила лекарства в «Киви». Привезли через день. Доставка до дома обошлась в 50 рублей.

Привезти лекарства на дом может и соцзащита. Правда, ведомство помогает только одиноко проживающим людям старше 65 лет. Для заказа нужно позвонить на горячую линию минздрава по телефону 8-919-304-63-00, либо в соцзащиту своего района, номера можно найти ЗДЕСЬ.

Сейчас можно заказать даже многоразовые тканевые маски на дом. Очень многие мастерицы отшивают повязки, разбег цен от 70 до 450 рублей. Доставка в пределах 100-150 рублей. При покупке масок оптом, как правило от 10 штук, доставка бесплатная.

Я себе выбрала две однотонные маски по 100 рублей. Поскольку продавец сегодня будет в моем районе, согласился привести заказ абсолютно бесплатно.

Кстати, еще доставляют домой антисептики. Стоимость бутылки: от 350 рублей за пол-литра.

Заказ из аптеки пришел довольно быстро и доставка вышла недорогой.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Устроить шопинг можно и на карантине. Например, заказать обновки в крупных интернет-магазинах Lamoda, Wildberries, Ozon. Курьер привезет вещи домой, перед покупкой их можно примерить. Эти сервисы не в новинку и, наверняка, уже кто-то из вас ими пользовался. А доставляли вам вещи из шоурумов?

Небольшие магазины одежды в Челябинске тоже сделали доставку, хотя у некоторых она была и до самоизоляции. Я решила прикупить сумку. Правда те, что мне приглянулись, быстро раскупили, буквально за несколько часов. Пост с сумками только вышел, а их уже расхватали. Видимо, много нас таких, кто от скуки на самоизоляции обновляет гардероб.

— Сумочек, про которые вы спрашивали, уже нет в наличии, но они доступны к заказу. Время ожидания 3-4 дня. Действует доставка по городу через такси, до вас около 100 рублей, — ответили в магазине.

Однако из-за коронавируса поставки в магазин перенесли. Сумку я получу только на следующей неделе. Уверена, с товарами из наличия таких проблем нет. Правда, вас могут поставить в очередь на доставку.

Шоурумы с доставкой можно найти в соцсетях.

Сейчас устроить шопинг можно, не выходя из дома.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПАРФЮМЕРИЯ

Если закончился крем, шампунь или просто хочется побаловать себя бьюти-продуктами, отправляйтесь в интернет-магазин косметики. Бьюти-продукты есть в Lamoda, Wildberries, Ozon. Я, например, закупилась в «Золотом яблоке». Тут бесплатная доставка по 5 апреля. Но очередь большая. Мне принесли заказ курьерской компанией через семь дней.

Курьер был без маски и без перчаток. Заказ я оплатила наличными и еще подписала ручкой курьера бумагу о доставке. Спросила доставщика, не боится ли он заразиться сам или других заразить?

— Скоро будем в масках работать и полностью перейдем на безнал. Пока так ездим.

Но в городе ведь коронавирус бушует уже больше двух недель…

Девчонки, не переживайте, без косметики не останемся. Правда, краситься сейчас некуда, если только в магазин или мусор выбросить. Но можно и без макияжа обойтись, лайфхак — просто выходите в маске!Фото: Мария ЛЕНЦ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

В Челябинске работает сервис доставки «Вам до дома». Возят товары из магазинов IKEA и OBI. Что-то есть у них и в наличии на складе в Челябинске. Я выбрала несколько вещиц для кухни. Заказ пришел на следующий день, за доставку заплатила 100 рублей.

Можно заказать даже мебель. Если внести 100% предоплату, стоимость доставки будет 10% от стоимости товара.

Также в Челябинске есть доставка из «Леруа Мерлен». Но минимальная сумма онлайн-заказа 4000 рублей.

Мои покупки из IKEA.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЗООТОВАРЫ

Для домашних питомцев самоизоляция — дело привычное. Только вот, когда хозяева вынуждены самоизолироваться, оказывается, что корм сам по себе в миске не появляется.

Зоомагазины тоже работают на доставку. В «Зоолайф» она бесплатная при покупке от 700 рублей. Мы заказали 1,5 кг корма нашему пушистому корреспонденту — коту Кренделю.

— Заказывать стали большими партиями. Если раньше клиент брал один мешок корма или наполнителя, то теперь штук 3-5. Боятся, что закроют границы и товар перестанут возить. Стало больше чаевых. То ли стараются нас поддержать, то ли не хотят лишний раз контактировать, принимая сдачу, — рассказал курьер.

По его словам, заказов очень много, приходится работать до ночи.

Друг редакции доставку оценил.Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В общем, жить на самоизоляции и не выходить из дома очень даже реально — доставка нас спасет. Причем, если поискать, можно найти много бесплатных доставок. На заказы для этого эксперимента я потратила 458 рублей.

Совершать покупки через интернет оказалось даже удобнее. Единственный минус — из-за повышенного спроса ждать свой заказ придется дольше обычного. В любом случае сэкономленное время можно потратить на что-то полезное, а заодно снизить риск подхватить опасный вирус.

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