2020-04-04T08:16:20+03:00
Общество

Как будет работать транспорт на период всеобщей самоизоляции в Челябинске 2020: отмена дневных рейсов

Рассказываем, как будет работать транспорт на период всеобщей самоизоляции в Челябинске 2020
Ирина ФАДЮШИНА
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В общественном транспорте регулярно поводят дезинфекциюВ общественном транспорте регулярно поводят дезинфекциюФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«ЧелябГЭТ» объявил о переходе на режим работы «утро/вечер». Рассказываем, как будет работать транспорт на период всеобщей самоизоляции в Челябинске 2020.

— В период с 04 по 19 апреля движение маршрутов электротранспорта будет организовано следующим образом: в утреннее время с 5:00 до 9:00, в вечернее с 16:00 до 21:00. Движение электротранспорта в этот период организовано для работников предприятий непрерывного цикла, — рассказали в пресс-службе «Горэлектротранса».

Подвижного состава на линии в часы работы осталось прежним: 101 трамвай, 111 троллейбусов. Вернуть прежнее расписание транспорта обещают после отмены ограничительных мероприятий.

Автобусы пока работают в прежнем режиме. Ограничения не распространяются на маршруты №1, 41, 45, 48 и 33.

Найти ближайший автобус, троллейбус или трамвай челябинцам помогут приложение «Яндекс.Транспорт», сайт «Маршруты Челябинска» или звонок диспетчеру по номеру: 2-400-555.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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