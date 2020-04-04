Как будет работать транспорт на период всеобщей самоизоляции в Челябинске 2020: отмена дневных рейсов

4 Апр 2020 2020-04-04T08:16:20+03:00

Рассказываем, как будет работать транспорт на период всеобщей самоизоляции в Челябинске 2020

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«ЧелябГЭТ» объявил о переходе на режим работы «утро/вечер». Рассказываем, как будет работать транспорт на период всеобщей самоизоляции в Челябинске 2020.

— В период с 04 по 19 апреля движение маршрутов электротранспорта будет организовано следующим образом: в утреннее время с 5:00 до 9:00, в вечернее с 16:00 до 21:00. Движение электротранспорта в этот период организовано для работников предприятий непрерывного цикла, — рассказали в пресс-службе «Горэлектротранса».

Подвижного состава на линии в часы работы осталось прежним: 101 трамвай, 111 троллейбусов. Вернуть прежнее расписание транспорта обещают после отмены ограничительных мероприятий.

Автобусы пока работают в прежнем режиме. Ограничения не распространяются на маршруты №1, 41, 45, 48 и 33.

Найти ближайший автобус, троллейбус или трамвай челябинцам помогут приложение «Яндекс.Транспорт», сайт «Маршруты Челябинска» или звонок диспетчеру по номеру: 2-400-555.

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ИСТОЧНИК KP.RU