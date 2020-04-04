Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области: «Запомните эту дату, друзья!»

4 Апр 2020 2020-04-04T10:50:33+03:00

В прямом эфире Алексей Текслер напомнил о продлении режима самоизоляции в Челябинской области

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Утром в субботу, 4 апреля, губернатор сообщил о новых подтвержденных диагнозах COVID-2019 в Челябинской области, проведя прямой эфир в Instagram. Также напомнил Алексей Текслер о продлении режима самоизоляции в Челябинской области.

— Вчера продлил действие режима самоизоляции до 19 апреля. Запомните эту дату, друзья! Если мы хотим как можно скорее вернуться к обычной жизни, первое, что нужно сделать – остановить болезнь. Нельзя допустить Итальянского сценария, - подчеркнул Алексей Текслер.

Он также напомнил, что выплата для тех, кто потеряет работу или уже стоит на учете в центре занятости, будет увеличена до 15 тыс. рублей за счет региональных доплат.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU