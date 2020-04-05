2020-04-05T13:46:04+03:00
Общество

Производители мебели и костюмеры начали отшивать маски в Челябинской области

Даже маленький вклад в большое общее дело похвален
Лидия ПЕСКОВА
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Текстильные маски не такие надежные, как медицинские. Однако с ними спокойнее.Текстильные маски не такие надежные, как медицинские. Однако с ними спокойнее.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Региональный минпром обратился к местному бизнесу с просьбой организовать производство текстильных масок. На призыв откликнулись 30 организаций. Они шьют универсальные маски из текстиля. Эта продукция не является медицинской, но тоже может помочь во время пандемии COVID-19.

Свое производство переквалифицировали обувщики, производители спецодежды и даже мебельщики.

Самое массовое производство развернули колонии региона. Заключенные отшивают по 50 тысяч изделий в сутки. Но и самые скромные вносят весомый вклад в общее дело. Так, в костюмерном цехе Дворца культуры железнодорожников вместо нарядов для артистов швеи начали изготавливать гигиенические маски. Шесть сотрудников за смену успевают сшить по 300 штук каждый.

Подключиться к программе пошива масок можно по телефону минпрома Челябинской области 8 (351) 214-14-71.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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