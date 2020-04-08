2020-04-08T11:13:29+03:00
Спорт

«Перепугалась до смерти»: полиция остановила известную спортсменку на «подпольной пробежке» в парке Челябинска

Чемпионка России по горному бегу Наталья Нещерет поделилась эмоциями с подписчиками
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Наталья Нещерет отправилась на пробежку в районе лыжной базыНаталья Нещерет отправилась на пробежку в районе лыжной базыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Чемпионка страны по горному бегу, призер этапов Кубка мира, мастер спорта по ориентированию Наталья Нещерет решила нагрузить себя беговой тренировкой, несмотря на режим самоизоляции. Окольными дворовыми путями добралась до парка в районе лыжной базы на северо-западе, но там ее остановили полицейские. Разумеется, за нарушение режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Наслушалась примеров, что в лесу никого нет и вообще нечего бояться, рискнула выбежать на подпольную пробежку. Добралась до леса и угадайте кого поймала полиция?! Я перепугалась до смерти и все им выдала как на духу — решила потренироваться, извините. Домой отпустили, но реву до сих пор. Со всех кто говорил «бегай, это не страшно» по шоколадке — для успокоения моих нервов. Ну или продам их, чтоб штраф выплатить, если выпишут — делится эмоциями Наталья Нещерет.

«Комсомолка» уже рассказывала об известной спортсменке. Тогда Наталья как раз делилась своим опытом эффективных тренировок в лесопарковых зонах Челябинска. Напомним, что до особого распоряжения в Челябинске закрыты для посещения все парки, а также спортзалы и бассейны.

А вот 37-летняя Анастасия Соколова из Челябинска тоже делает пробежки на 12 км... у себя в квартире! Как ей это удается — в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске повысят стоимость проезда в общественном транспорте
«Перепугалась до смерти»: полиция остановила известную спортсменку на «подпольной пробежке» в парке Челябинска
Увы, это не фейк: общественников возмутила памятная доска живому чиновнику, написанная с грамматической ошибкой
В Челябинске благоустроят 9 общественных пространств
Алексей Текслер о закрытии Челябинской области на въезд и выезд из-за коронавируса: «Закрытия границ не было и нет»
Режим самоизоляции в Челябинской области 2020: кибермошенников стало в два раза больше
Смерть челябинца в пожаре заинтересовала Следственный комитет
Клиент ВТБ из Свердловской области стал двухмиллионным обладателем индивидуального инвестиционного счета в России
Мошенники в Челябинске: кого надо опасаться в период самоизоляции
Дистанционное обучение школьников в Челябинске, день третий: «Сетевой город» по-прежнему не работает
ЧМК модернизировал прокатный стан для выпуска арматуры
Площадки для мусора в Челябинской области стали рассадником инфекций
Живому вице-губернатору в Челябинской области повесили мемориальную доску
Тест на коронавирус у депутата Госдумы от Челябинской области вызвал сомнения
Челябинские боксеры доставляют еду ветеранам спорта
Жители Челябинской области пожаловались в УФАС на «золотые» лимоны и имбирь
В Челябинске резко потеплеет: прогноз погоды на 8 — 10 апреля
У львенка Симбы, спасенного челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, сломаны лапы
Марафон по квартире: мама из Челябинска бегает по 12 километров прямо в квартире
«Потеряю треть зарплаты, плюс налоги 60%»: хоккеист из Челябинска рассказал о карантине в НХЛ
Основатель алкосети из Челябинской области попал в список Forbes
Политолог рассказал, зачем Дональду Трампу американские компании на Луне
В Челябинске загорелась пятиэтажка
Не тратим деньги без необходимости: власти Челябинской области отменят некоторые выставки и форумы
Южноуральских туристов из зарубежья будут сразу помещать в обсерватор
Банк УРАЛСИБ реализует комплекс мероприятий по поддержке клиентов