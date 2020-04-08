«Перепугалась до смерти»: полиция остановила известную спортсменку на «подпольной пробежке» в парке Челябинска
Чемпионка страны по горному бегу, призер этапов Кубка мира, мастер спорта по ориентированию Наталья Нещерет решила нагрузить себя беговой тренировкой, несмотря на режим самоизоляции. Окольными дворовыми путями добралась до парка в районе лыжной базы на северо-западе, но там ее остановили полицейские. Разумеется, за нарушение режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
— Наслушалась примеров, что в лесу никого нет и вообще нечего бояться, рискнула выбежать на подпольную пробежку. Добралась до леса и угадайте кого поймала полиция?! Я перепугалась до смерти и все им выдала как на духу — решила потренироваться, извините. Домой отпустили, но реву до сих пор. Со всех кто говорил «бегай, это не страшно» по шоколадке — для успокоения моих нервов. Ну или продам их, чтоб штраф выплатить, если выпишут — делится эмоциями Наталья Нещерет.
«Комсомолка» уже рассказывала об известной спортсменке. Тогда Наталья как раз делилась своим опытом эффективных тренировок в лесопарковых зонах Челябинска. Напомним, что до особого распоряжения в Челябинске закрыты для посещения все парки, а также спортзалы и бассейны.
А вот 37-летняя Анастасия Соколова из Челябинска тоже делает пробежки на 12 км... у себя в квартире! Как ей это удается — в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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