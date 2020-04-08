«Перепугалась до смерти»: полиция остановила известную спортсменку на «подпольной пробежке» в парке Челябинска

8 Апр 2020 2020-04-08T11:13:29+03:00

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Чемпионка страны по горному бегу, призер этапов Кубка мира, мастер спорта по ориентированию Наталья Нещерет решила нагрузить себя беговой тренировкой, несмотря на режим самоизоляции. Окольными дворовыми путями добралась до парка в районе лыжной базы на северо-западе, но там ее остановили полицейские. Разумеется, за нарушение режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Наслушалась примеров, что в лесу никого нет и вообще нечего бояться, рискнула выбежать на подпольную пробежку. Добралась до леса и угадайте кого поймала полиция?! Я перепугалась до смерти и все им выдала как на духу — решила потренироваться, извините. Домой отпустили, но реву до сих пор. Со всех кто говорил «бегай, это не страшно» по шоколадке — для успокоения моих нервов. Ну или продам их, чтоб штраф выплатить, если выпишут — делится эмоциями Наталья Нещерет.

«Комсомолка» уже рассказывала об известной спортсменке. Тогда Наталья как раз делилась своим опытом эффективных тренировок в лесопарковых зонах Челябинска. Напомним, что до особого распоряжения в Челябинске закрыты для посещения все парки, а также спортзалы и бассейны.

А вот 37-летняя Анастасия Соколова из Челябинска тоже делает пробежки на 12 км... у себя в квартире! Как ей это удается — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU