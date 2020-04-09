«Мама с бабушкой будут в восторге»: пресс-секретарю губернатора Челябинской области с подтвержденным COVID-2019 позвонила Елена Малышева

9 Апр 2020 2020-04-09T17:02:21+03:00

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Ведущая популярных медицинских телешоу Елена Малышева заинтересовалась здоровьем пресс-секретаря губернатора Челябинской области Сергея Зюся, у которого сегодня подтвердился коронавирус.

— День провожу в разговорах и комментариях. Даже ответил на вопросы Елена Малышевой. Мама с бабушкой будут в восторге. Спрашивала про симптомы и как обеспечены медики в регионе — поговорил и как пациент, и как пресс-секретарь, — рассказал Сергей Зюсь.

О первом положительном тесте у Сергея стало известно в понедельник, 6 апреля. После этого губернатор Алексей Текслер самоизолировался в кабинете, а брифинги с журналистами стали походить в режиме онлайн. Анализы на COVID-2019 взяли у всего губернаторского пула. К счастью, все отрицательные.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

— Рад был слышать, что у всех моих контактов отрицательные анализы. Не хотел бы никого заразить. Надеюсь, это молекула добралась до меня на излете, на мне и остановится. А может быть, уже остановилась, — написал Сергей Зюсь на своей странице в Facebook. — Берегите себя! Я пример того, что схватить вирус можно никуда не съездив, ни с кем не общавшись. Надо и правда поберечься, посидеть дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU