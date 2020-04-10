Всех прибывающих в Челябинскую область будут проверять на коронавирус
В аэропорту Челябинска начали тестирование прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Пока это проводится добровольно, сообщил губернатор Алексей Теклер. Особые внимание будут уделять командировочным.
— Многие предприятия переживали за то, что сотрудники которые приезжают к ним настраивать оборудование или выполнять другие особо важные задания, будут изолированы на 14 дней. Пока таких решений не приняли. Но все берем под мед контроль, — уточнил губернатор.
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Также планируется проверять жителей соседней Свердловской области, которые в выходные соберутся на Южный Урал.
— Я хотел бы предупредить всех, кто собирается приезжать на выходные на озера на дачи. Мы будем жестко реагировать на это все возможности для этого есть, — уточнил Алексей Текслер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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