Всех прибывающих в Челябинскую область будут проверять на коронавирус

10 Апр 2020 2020-04-10T09:14:32+03:00

Проверки в аэропорту пока будут носить добровольный характер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Это касается даже свердловчан, которые поедут на озера

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В аэропорту Челябинска начали тестирование прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Пока это проводится добровольно, сообщил губернатор Алексей Теклер. Особые внимание будут уделять командировочным.

— Многие предприятия переживали за то, что сотрудники которые приезжают к ним настраивать оборудование или выполнять другие особо важные задания, будут изолированы на 14 дней. Пока таких решений не приняли. Но все берем под мед контроль, — уточнил губернатор.

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Также планируется проверять жителей соседней Свердловской области, которые в выходные соберутся на Южный Урал.

— Я хотел бы предупредить всех, кто собирается приезжать на выходные на озера на дачи. Мы будем жестко реагировать на это все возможности для этого есть, — уточнил Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU