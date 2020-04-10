2020-04-10T00:18:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинске, последние новости на 10 апреля 2020 года: появились незавозные случаи заражения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинске на утро 10 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
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Коронавирус в Челябинске, последние новости на 10 апреля 2020 года: появились незавозные случаи зараженияКоронавирус в Челябинске, последние новости на 10 апреля 2020 года: появились незавозные случаи зараженияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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У пресс-секретаря губернатора Челябинской области Сергея Зюся подтвердился диагноз коронавирус. В Челябинск даже позвонила ведущая популярных медицинских телешоу Елена Малышева. Она спрашивала Зюся про симптомы и как обеспечены медики в регионе.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор Алексей Текслер самоизолировался. Но при этом он продолжает работать. Отметим, что результат анализа на коронавирус у главы региона отрицательный. Но инкубационный период еще не закончился.

Еще один подтвержденный вчера диагноз коронавирус — у челябинской туристки, вернувшейся из США.

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Как мы писали ранее, случай заболевания у Сергея Зюся — незавозной. Он не выезжал из страны и даже за пределы региона в последнее время. Так вот, в Златоусте вчера условно подтвердили еще один незавезенный случай заболевания коронавирусом. Этот человек не контактировал с приезжими и тоже давно не был за границей. Сейчас ищут, от кого он мог заразиться.

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В Магнитогорске закрыли на карантин целый подъезд многоэтажки после того, как один из жителей умер от пневмонии. Мужчина не хотел госпитализироваться и занимался самолечением. У двоих его родственников тест на коронавирус оказался положительным. Семья могла контактировать с больным коронавирусом из Армении.

Что касается жителей подъезда, то всех 45 человек посадили на самоизоляцию. Результаты их тестов на коронавирус пока не готовы. За соблюдением режима наблюдают правоохранители.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 6 часов утра 10 апреля:

* подтверждено 34 случая заболевания COVID-19;

* в больнице на сегодняшний день остаются 24 человека (Челябинск — 9, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 3, Златоуст — 1, Бреды — 4, Верхнеуральск — 2);

* 10 человека вылечились;

* условно положительный диагноз у 6 человек.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

* В Челябинской области и во всей стране запретили продажу масок вне аптек. Это постановление федерального правительства.

* В Челябинске два частных центра готовятся проводить исследования на COVID-19. С понедельника платный тест на коронавирус челябинцы смогут сделать в медцентрах «Лотос» и «Инвитро». Стоимость исследования пока неизвестна. Для примера, в Екатеринбурге в частной клинике исследование стоит 600 руб.

* Мать 13-летнего школьника оштрафовали за фейк на тему коронавируса в Челябинске. Парень решил пошутить в соцсетях. Свой пост о том, что местная АЗС перестанет заправлять топливом, школьник из Каслинского района Челябинской области разместил в социальных сетях анонимно. Однако, это не помешало полиции найти мальчишку в короткие сроки.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 10 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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