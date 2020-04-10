«Умоляю, подстриги!»: как читательница КП-Челябинск сходила в тайную парикмахерскую

В соцсетях каждый день всплывают страшные мемы, как после карантина улицы заполняют существа с отросшими волосами и длиннющими ногтями. Это женщины! Не удивительно, ведь до окончания карантина и открытия салонов красоты еще так долго. А волосы растут! Читательница КП-Челябинск решилась ослушаться запрета и проникнуть в черную-черную комнату… где работает парикмахер. Вот что из этого получилось.

«ОЙ, БОЮСЬ!»

— И чего я не подстриглась впрок, до самоизоляции? Цвет волос тусклый. Отросшие корни. Грусть-печаль.

Через неделю выглядела уже, как йети. Но парикмахер скрылась с детьми в глухом селении. На первую мою смску ответила: «Я боюсь запрет нарушить! Кругом коронавирусы!».

Я живо представила, как парикмахера пытаются цапнуть острыми зубами невидимые шипастые существа. А она отбивается ножницами от неприятеля, как фехтовальщик рапирой.

Что ж, я начала смиренно зарастать. И вдруг тренькнул мобильник. Смс-ка! «Давайте встретимся! Только тайно!», — написала, будто выдохнула мастер. Детей она оставила в деревне, у мамы, и вернулась в Челябинск. Деньги нужны.

Давайте встретимся! Азы конспирации знаем из детской игры в «казаков-разбойников».

В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ

До салона красоты, который затерялся в новостройках спального района, я добралась на такси. Высадилась за 500 метров от дверей парикмахерской. Шла, оглядываясь. Чувствовала себя Штирлицем, который идет на конспиративную квартиру. Еще бы: вдруг, бдительные прохожие настучат куда надо, что цирюльня открыта? Но «хвоста» не было: на улице — ни души.

Внутри парикмахерской — темень. Мастер наряжена в лучших традициях карантинного дресс-кода: до глаз натянута маска; руки облачены в силиконовые перчатки. Я тоже в противовирусной амуниции. Кивнули друг другу, обработали перчатки спиртом. Это раньше запах водки был признаком асоциального поведения. Сейчас — плюсик: человек остерегается COVID-19!

— Работать будем в дальнем зале, — предупредила парикмахер.

В маленькой комнате окна задраены рольставнями, как на подводной лодке люк при погружении. Зато смело зажжен электрический свет. Искрами он дробится в огромных зеркалах.

Под оптимистичное щелканье ножниц (ура, прощайте, лохмы!) мастер выложила небылицы о заговоре тайного мирового правительства, посадившего мир на карантин. Откуда этот бред?

— Клиенты пересылают, — ответила парикмахер и щелкнула по смартфону. Загрузился ролик. Замогильный мужской голос затянул: «Пользуясь карантином, нас чипируют, пронумеруют!».

Мда, Интернет вреден. Лучше книги на карантине читать.

МУЖСКИЕ ГОЛОВЫ НЕВЫГОДНЫ

У парикмахера заверещал телефон. Мы съежились: неужели соседи уже настучали кому надо?

— Это Андрей! Подстриги, прошу! У меня нет коронавируса! — взвыл в трубке клиент.

— Невыгодно стричь одну мужскую голову: аренду не отработаю. «Мужской день» не устроить: спалюсь. Терпи, Андрюха, до снятия карантина!

Мужские стрижки невыгодны. Даже модельные.Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

ВЫХОДИЛА, ОГЛЯДЫВАЯСЬ

Уф, я свежа, как роза. Только пошла к дверям, как у крыльца остановилась дама с детьми. Вот ведь незадача: стоит, по мобильнику болтает. А вокруг мальчик и девочка виражи нарезают. А ну как засекут! Мы отпрянули и затаились. Едва прохожие ушли, я выскользнула из дверей.

Теперь задача — уговорить на встречу маникюршу. Или уж не испытывать судьбу, да дождаться окончания карантина. Власти признаются, что челябинцы уже давно просят открыть дамские салоны....Если уж болеть, то красивыми?

P.S. А вы что думаете по этому поводу? Делитесь в комментариях!

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