2020-04-10T12:41:24+03:00
Спорт

«В Нью-Йорке грузят трупы, а мы гуляем»: хоккеист из Челябинской области Евгений Малкин о коронавирусе в США

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли дал интервью Тине Канделаки
Алексей МИКУШИН
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Даже на карантине нужно оставаться красивымДаже на карантине нужно оставаться красивымФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Instagram во время прямого эфира с телеведущей, генпродюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки звезда хоккея рассказал, что сейчас творится в Америке. Евгений Малкин делится впечатлениями от новостей из Нью-Йорка.

— Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга — это уже не смешно, это кошмар, большая трагедия, — говорит Малкин.

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Известный хоккеист рассказал, что переехал с семьей в Майами, где у него есть квартира. Малкин считает, после окончания режима самоизоляции у психологов будет больше работы, поскольку людям сложно жить в четырех стенах. Однако он отметил, что они с женой больше ругались до коронавируса, чем сейчас.

— У нас семейная идиллия, мы гуляем, катаемся на великах, общаемся, довольно много людей тоже ходит на пляж, — рассказал Малкин.

Хоккеист также ответил на вопрос почему он решил не возвращаться в Россию во время вынужденных каникул:

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— У меня семья, ребенок — не стал рисковать со всеми аэропортами и лететь в Москву. Потом вообще закрыли авиасообщение. Плюс у нас ребенок на тот момент сломал руку. У нас рядом с домом есть пляж, все выходят и гуляют. Ребенку есть где побегать и погулять... Я не паникую, рассчитываю на свое богатырское здоровье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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