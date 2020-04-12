Губернатор Челябинской области показал, как в изоляции общается с семьей
Губернатор Алексей Текслер принял решение соблюдать самоизоляцию в своем кабинете на Цвиллинга, 27. У его пресс-секретаря подтвердился коронавирус и теперь глава региона выдерживает необходимые две недели. Теперь глава региона живет и работает в офисе.
— Общение с семьей теперь проходит только по видеосвязи. Сейчас это лучший способ быть рядом со своими родными. Понимаю, как многим на самоизоляции непросто. Особенно сейчас, когда погода за окном улучшается с каждым днем, — написал Текслер в свои инстаграме.
Губернатор также добавил, что большинство новых случаев заражения произошли внутри региона. Поэтому так важно остановить распространение вируса.
— От личной ответственности, от твердости в решении соблюдать карантин зависит очень многое. Проявите заботу к себе, близким, знакомым и незнакомым людям. Останьтесь сегодня дома, — добавил Алексей Леонидович.
На 12 апреля в Челябинской области прибавилось три новых условно-подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
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К сожалению, коронавирус выходных не признает. Нынешняя суббота принесла грустные вести: лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила еще шесть случаев заражения. Теперь в Челябинской области 42 жертвы COVID-19, большая часть из них живут в Челябинске. (далее)
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ИСТОЧНИК KP.RU