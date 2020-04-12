2020-04-12T10:12:53+03:00
Общество

Губернатор Челябинской области показал, как в изоляции общается с семьей

Алексей Текслер призвал проявить заботу к близким и незнакомым людям
Андрей АБРАМОВ
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Ирина Текслер на связи с мужем по телефону.Ирина Текслер на связи с мужем по телефону.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Губернатор Алексей Текслер принял решение соблюдать самоизоляцию в своем кабинете на Цвиллинга, 27. У его пресс-секретаря подтвердился коронавирус и теперь глава региона выдерживает необходимые две недели. Теперь глава региона живет и работает в офисе.

— Общение с семьей теперь проходит только по видеосвязи. Сейчас это лучший способ быть рядом со своими родными. Понимаю, как многим на самоизоляции непросто. Особенно сейчас, когда погода за окном улучшается с каждым днем, — написал Текслер в свои инстаграме.

Губернатор также добавил, что большинство новых случаев заражения произошли внутри региона. Поэтому так важно остановить распространение вируса.

— От личной ответственности, от твердости в решении соблюдать карантин зависит очень многое. Проявите заботу к себе, близким, знакомым и незнакомым людям. Останьтесь сегодня дома, — добавил Алексей Леонидович.

На 12 апреля в Челябинской области прибавилось три новых условно-подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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