Губернатор Челябинской области показал, как в изоляции общается с семьей

12 Апр 2020 2020-04-12T10:12:53+03:00

Ирина Текслер на связи с мужем по телефону. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Губернатор Алексей Текслер принял решение соблюдать самоизоляцию в своем кабинете на Цвиллинга, 27. У его пресс-секретаря подтвердился коронавирус и теперь глава региона выдерживает необходимые две недели. Теперь глава региона живет и работает в офисе.

— Общение с семьей теперь проходит только по видеосвязи. Сейчас это лучший способ быть рядом со своими родными. Понимаю, как многим на самоизоляции непросто. Особенно сейчас, когда погода за окном улучшается с каждым днем, — написал Текслер в свои инстаграме.

Губернатор также добавил, что большинство новых случаев заражения произошли внутри региона. Поэтому так важно остановить распространение вируса.

— От личной ответственности, от твердости в решении соблюдать карантин зависит очень многое. Проявите заботу к себе, близким, знакомым и незнакомым людям. Останьтесь сегодня дома, — добавил Алексей Леонидович.

На 12 апреля в Челябинской области прибавилось три новых условно-подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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К сожалению, коронавирус выходных не признает. Нынешняя суббота принесла грустные вести: лаборатория «Вектор» в Новосибирске подтвердила еще шесть случаев заражения. Теперь в Челябинской области 42 жертвы COVID-19, большая часть из них живут в Челябинске. (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU