У пресс-секретаря губернатора Челябинской области подтвердился коронавирус

Новосибирский «Вектор» подтвердил COVID-2019 у пресс-секретаря губернатора Челябинской области Сергея Зюся. Об этом заявил глава региона на утреннем брифинге. На брифинг в формате видеоконференцсвязи глава региона вышел не из пресс-зала, а из рабочего кабинета.

Отметим, что в сегодняшнюю статистику по коронавирусу, где нет ни одного заболевшего, дивгноз Сергея Зюся не попал.

— Анализ Сергея получен только что, потому в 32 случая он не попал. Статистику выдает Москва, и, скорее всего, диагноз Зюся войдет в завтрашние цифры по Челябинской области, — уточнил Алексей Текслер. — Но наша позиция сразу выдавать всю оперативную информацию. Так что, с диагнозом Зюся — 33.

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Губернатор самоизолировался в кабинете. Домой ездит только переночевать, очное общение с женой и сыном прекратил: связь с семьей держит по телефону и видео. Алексей Текслер сдавал тест на COVID-2019. Анализ отрицательный, но, так как у вируса есть инкубационный период, тест придется повторить.

— В соответствии с установленной процедурой я должен уйти на самоизоляцию. Соблюдать режим буду здесь, в пределах своей рабочей зоны, в кабинете. Ситуация под контролем, на рабочий режим не повлияет. Я продолжаю управлять всей ситуацией в регионе, — сказал Текслер.

Все совещания с главой области переведены в онлайн режим.

— Вирус находит любые бреши, Сергей никуда не выезжал. У всех в его окружении, включая журналистов, отрицательные результаты на COVID-2019. Это — всем предостережение соблюдать режим самоизоляции, — подчеркнул губернатор.

Сам пресс-секретарь главы региона чувствует себя хорошо.

— За день существенно ничего не изменилось. Температура 36,6, ничего не болит, не кашляю, аппетит хороший. Примерно это я докладываю через защитное стекло врачам несколько раз за день, а утром даже лично. Доктор в полной защитной амуниции зашёл ко мне, послушал, пощупал, померил, — написал Сергей Зюсь на своей странице в Facebook. Правительство региона уходить на карантин не планирует. Все проходят тесты. Ранее взяли анализы у всех журналистов губернаторского пула. Журналиста КП-Челябинск довели до слез. Сегодня утром стал известен результат.

Напомним, в Челябинской области до 19 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Пока пересмотра не сроков не планируется, за ситуацией власти следят в динамике.

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