Коронавирус в Челябинске, последние новости на 15 апреля 2020 года: полсотни заболевших и новые штрафы

По информации на утро 15 апреля коронавирус в Челябинской области поразил 50 человек. Накануне прибавилось пять новых подтверждений из новосибирской лаборатории «Вектор».

Кроме того, поздно вечером пришла информация о новом условно подтвержденном. Житель Коркино вернулся из Москвы. Мужчина сразу же самоизолировался, а потом вызвал скорую. После положительного результата анализа его госпитализировали в челябинскую больницу.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 15 апреля:

* подтверждено 50 случаев заболевания COVID-19;

* в больнице на сегодняшний день остаются 37 человек;

* 13 человек вылечились;

* условно положительный диагноз у 3 человек.

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Пользователей соцсети продолжают штрафовать за фейки про коронавирус в Челябинске. На этот раз местная жительница утверждала, что в крупные города страны вводятся дополнительные войска для подавления «голодных бунтов». За свою выдумку женщина заплатит 30 тыс. руб. В суде она призналась, что разместила лживую новость, поддавшись панике.

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Интересное наблюдение сделали горожане: из-за коронавируса в Челябинске подешевели живые цветы. Люди засели по домам, не ходят в гости друг к другу, не дарят букеты. Цветочники сначала схватились за головы и распродали остатки за бесценок. Но жить на что-то нужно, и они начали вновь закупать цветы. Однако, чтобы поддержать спрос, цены на них сейчас выставляют куда меньшие, чем раньше. С хорошей скидкой можно купить и цветы в горшках. Их, кстати, тоже доставляют домой.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 15 апреля 2020 года.

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А в это время магнитогорская компания придумала роботов, которые помогут врачам в борьбе с коронавирусом в Челябинской области. Новые технологические решения представили вчера, 14 апреля, в рамках онлайн-конференции «Российские технологии против COVID-19: современные решения в борьбе с вирусом!». Среди них — современные системы диагностики, дезинфекции воздуха, а также технологии для улучшения дистанционного контроля за пациентами.

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