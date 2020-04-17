Губернатор Челябинской области выйдет из самоизоляции: «Зюсь выписан»

17 Апр 2020 2020-04-17T10:45:37+03:00

Алексей Текслер изолировался в кабинете Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Его пресс-секретарь вылечился от коронавируса

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что его пресс-секретаря Сергея Зюся выписывают из больницы. Он вылечился от коронавируса.

— Два контрольных отрицательных результата. Несколько дней пробудет дома. У ближайшего круга контактов результаты отрицательные, — сообщил губернатор.

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У Алексея Текслера результаты тоже отрицательные. Сегодня он завершает режим самоизоляции.

Напомним, о первом положительном тесте у Сергея стало известно в понедельник, 6 апреля. После этого губернатор Алексей Текслер самоизолировался в кабинете, а брифинги с журналистами стали походить в режиме онлайн. Анализы на COVID-2019 взяли у всего губернаторского пула. К счастью, все отрицательные.

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ИСТОЧНИК KP.RU