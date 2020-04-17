Губернатор Челябинской области выйдет из самоизоляции: «Зюсь выписан»
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что его пресс-секретаря Сергея Зюся выписывают из больницы. Он вылечился от коронавируса.
— Два контрольных отрицательных результата. Несколько дней пробудет дома. У ближайшего круга контактов результаты отрицательные, — сообщил губернатор.
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У Алексея Текслера результаты тоже отрицательные. Сегодня он завершает режим самоизоляции.
Напомним, о первом положительном тесте у Сергея стало известно в понедельник, 6 апреля. После этого губернатор Алексей Текслер самоизолировался в кабинете, а брифинги с журналистами стали походить в режиме онлайн. Анализы на COVID-2019 взяли у всего губернаторского пула. К счастью, все отрицательные.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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