2020-04-18T09:12:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 18 апреля 2020 года: плюс семь заболевших

За сутки количество зараженных коронавирусом в Челябинске перевалило за 70 человек
Валентина ВАГАНОВА
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В Челябинской области число заразившихся увеличилось до 71.В Челябинской области число заразившихся увеличилось до 71.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Челябинской области, по данным 18 апреля, количество зараженных коронавирусом выросло до 71, сообщили в минздраве. За сутки подтверждены семь новых случаев COVID-19. Эту статистику пополнил в том числе 73-летний житель Верхнего Уфалея. Его госпитализировали в челябинскую «Коммунарку». Заразился он при контакте с больным коронавирусом.

Всего сейчас лечатся 38 южноуральцев. Выздоровело и выписано из больниц 33 человека.

Напомним, накануне глава региона Алексей Текслер заявил о продлении режима самоизоляции в Челябинске до 30 апреля. По его словам, главным ориентиром для отмены (полной или поэтапной) будет снижение количества заболевших коронавирусом как в столичном регионе, так и в нашем.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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