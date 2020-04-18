Коронавирус в Челябинске, последние новости на 18 апреля 2020 года: массовые увольнения и ночные облавы на противников самоизоляции
На утро 18 апреля в регионе — 65 случаев заражения COVID-19. Всю неделю ежедневно прибавляется по пять новых больных коронавирусом в Челябинской области. За минувшие сутки диагноз сначала подтвердили у четырех человек. А потом еще у одного — 73-летнего жителя Верхнего Уфалея.
Всего сейчас лечатся 36 человек. Выздоровели 29. В том числе выписали из больницы пресс-секретаря губернатора Сергея Зюся.
— Два контрольных теста на коронавирус дали отрицательный результат. Несколько дней пробудет дома. У ближайшего круга контактов результаты также отрицательные, — сообщил губернатор Алексей Текслер.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
Пожалуй, главная новость по теме коронавируса в Челябинске — продление режима повышенной готовности и режима самоизоляции до 30 апреля.
— Главным ориентиром для отмены (полной или поэтапной) будет снижение количества заболевших как в столичном регионе, так и в нашем. Пока этого, к сожалению, не происходит, — сказал Алексей Текслер.
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Еще бы! Во время пандемии коронавируса в Челябинске люди продолжают гулять на улице. По вечерам молодежь тусит у памятника Курчатову на проспекте Ленина. Туда накануне с включенными мигалками подъехали полицейские автомобили. На нарушителей составили административные протоколы. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законом предусмотрено предупреждение или штраф для граждан в размере от одной до 30 тыс. руб.
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Также опасность в плане распространения коронавируса в Челябинске представляют возвращающиеся из-за границы туристы. Сегодня, 18 апреля, из Бангкока вылетает самолет, на борту которого будут жители Екатеринбурга и Свердловской области, Челябинска и Челябинской области. Борт организован специально для тех, кто хочет покинуть Королевство Таиланд во время пандемии коронавируса. В Челябинск из Таиланда могут вернуться 73 путешественника. Их ждет 14-дневный обязательный карантин. В изолятор людей доставят централизованно, автобусами.
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Тем временем предприятия из-за вынужденного простоя продолжают закрываться, и этот процесс, увы, пока не остановится. Получат ли в Челябинске безработные пособие с региональной доплатой, если не успеют встать на учет в службе занятости до конца апреля? В правительстве области приняли решение: доплата будет распространена к федеральному пособию и на май, и на июнь. Региональную доплату по безработице получило уже более 1,5 тыс человек.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 18 апреля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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